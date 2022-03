Hainer über Lewandowski-Poker: "Enorme Herausforderung"

via www.imago-images.de

Herbert Hainer ist Präsident und Aufsichtsratschef des FC Bayern

Für den FC Bayern ist die aktuelle Personalplanung rund um die auslaufenden Verträge der Top-Stars Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller alles andere als einfach.

"In diesen Zeiten ist es eine enorme Herausforderung, die Balance zwischen sportlichem Erfolg und wirtschaftlicher Stabilität zu halten, die den FC Bayern seit Jahrzehnten auszeichnet", stellte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer gegenüber dem "kicker" klar. "Die Spielergehälter und Transfersummen bewegen sich aufgrund der enormen finanziellen Konkurrenz auf internationalem Top- Niveau in Sphären, die alles andere als leicht zu bewältigen sind – und zu all dem kommt die Pandemie, deren Folgen uns noch lange beschäftigen werden."

Der FC Bayern stehe nach wie vor aber "auch im internationalen Bereich sportlich wie wirtschaftlich hervorragend da", so Hainer. "Unser Kader ist hervorragend besetzt, hat eine erstklassige Mischung, enormes Potenzial und wird im Sommer weiter verstärkt. All dies spricht für die erstklassige Arbeit, die in diesem Verein geleistet wird – und dafür ist unser Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic verantwortlich, deren Blick voll auf die Zukunft des FC Bayern ausgerichtet ist."

"Grundsätzlich hat sich der FC Bayern noch nie treiben lassen"

Dass es insbesondere um Lewandowskis Abgang zuletzt hartnäckige Spekulationen gab, lässt Hainer kalt. "Grundsätzlich hat sich der FC Bayern noch nie treiben lassen, weder von irgendwelchen Schlagzeilen noch von permanenten Gerüchten. Es wird auch nicht immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird", sagte der frühere Adidas-Boss.

Die sportliche Leitung sei "im kontinuierlichen Austausch mit unseren Spielern und führt zu den entsprechenden Zeiten die Vertragsverhandlungen", erklärte Hainer.

Der deutsche Rekordmeister sei "ein verlässlicher, fairer Partner", so der Klub-Chef. "Ich denke, dass es in den vergangenen Jahren kein Spieler bereut hat, seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert zu haben."

FC Bayern geht "Gespräche ganz entspannt an"

Lewandowski wisse "dass wir alle ihn hier beim FC Bayern über die Maßen schätzen. Auch ich habe schon mehrmals meine Wertschätzung für ihn zum Ausdruck gebracht", sagte Hainer.

Das Gleiche gelte für Neuer und Müller, "die ebenfalls außergewöhnliche Persönlichkeiten in der Geschichte des FC Bayern sind".

Hainer ergänzte: "Wir gehen die Gespräche mit ihnen ganz entspannt an. Es ist noch genügend Zeit, und das wissen unsere Spieler. Jetzt gilt unsere gesamte Konzentration erst einmal unseren großen sportlichen Zielen, der zehnten Meisterschaft in Serie und dem Gewinn der Champions League."