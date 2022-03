Haaland-Wechsel zu ManCity längst nicht final entschieden

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Erling Haaland jubelte über den BVB-Sieg in Mainz

Die wichtigste Nachricht für die BVB-Anhänger in Sachen Erling Haaland war am Mittwoch, dass sich der Superstar des Bundesligisten weiter auf dem Weg zurück zu alter Leistungsfähigkeit befindet. Beim 1:0-Auswärtssieg von Borussia Dortmund im Nachholspiel beim 1. FSV Mainz 05 durfte er gut eine halbe Stunde mitwirken und damit ein wenig länger als beim Comeback am Sonntag gegen Bielefeld (1:0). Zudem gibt es rund um Haaland noch eine zweite Meldung, die sich ebenfalls als positiv interpretieren lässt.

Trotz der ausufernden Spekulationen um den Norweger in den letzten Tagen rund um mögliche Wechsel zu Manchester City, Real Madrid oder den FC Bayern lautet der derzeitige Stand bei Erling Haaland: Es ist noch nichts final entschieden.

Der "kicker" bestätigte diese Meldung am Donnerstag, nachdem sich BVB-Cheftrainer Marco Rose am Mittwochabend noch betont gelassen gezeigt hatte: "Wir haben einen offenen und guten Dialog. Aber ich weiß nicht, was er tun wird. Wir sind sehr entspannt in diesem Fall."

BVB-Trainer Rose zu Haaland: "Es ist nicht so einfach für ihn"

Fakt ist, dass sich der BVB vor allem in Kontakt zu Manchester City befindet. Jener England-Klub bei dem schon Erlings Vater Alf-Inge einst spielte, und der mit seiner enormen finanziellen Schlagkraft das millionenschwere Gesamtpaket eines Haaland-Transfers aus Ausstiegsklausel, Handgeld und Gehaltszahlung am ehesten stemmen könnte.

"Natürlich passieren viele Dinge um ihn herum. Es ist nicht so einfach für ihn. Es ist gut für ihn, nicht zu viel zu lesen", meinte Rose über seinen 21-jährigen Schützling, der selbst nach Aussage von BVB-Berater Matthias Sammer am Dienstagabend bei "Amazon Prime" bestens zu ManCity und dessen Teammanager Pep Guardiola passen würde ("Sie werden voneinander profitieren").

FC Bayern hat sich Bedingungen eines Haaland-Deals beim BVB eingeholt

Noch ist aber nichts final entschieden, geschweige denn unterzeichnet, sodass sich neben Manchester City und Real Madrid auch der deutsche Branchenkrösus FC Bayern noch Resthoffnungen auf einen Haaland-Deal machen kann.

Die Münchner Klubbosse haben laut "kicker" schon längst die "Bedingungen einer Verpflichtung Haalands" beim BVB eingeholt. Alleine die ungeklärte Vertragssituation mit Weltfußballer Robert Lewandowski ab 2023 gebietet diese Anfrage beim schärften Ligakonkurrenten.

Aufgrund der "schwindelerregend gewaltigen" finanziellen Vorstellungen, die die Haaland-Seite für eine Vertragsunterschrift ab diesem Sommer aufruft, scheint ein Wechsel zum FC Bayern, unabhängig von der Personalie Lewandowski beim Rekordmeister, recht unwahrscheinlich zu sein.

Dennoch wollen die Münchner noch mitmischen, solange ein Haaland-Abgang in die Premier League nach Manchester nicht in trockenen Tüchern ist.