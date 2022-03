BVB-Flop Immobile schreibt Geschichte mit Tor-Rekord

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile floppte einst beim BVB grandios

Bei Borussia Dortmund scheiterte er einst krachend, bei Lazio Rom hat Ciro Immobile sich endgültig in die Geschichtsbücher eingetragen: Am Montag gelang dem Ex-BVB-Profi ein fulminanter Tor-Rekord.

Als Ciro Immobile im Sommer 2014 vom FC Turin zu Borussia Dortmund wechselte, begleiteten ihn große Erwartungen.

Satte 18,5 Millionen Euro überwies der BVB für ihn nach Italien. Bei den Schwarz-Gelben sollte Immobile in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, der zum FC Bayern abgewandert war.

Doch es kam alles ganz anders: Immobile fühlte sich in Dortmund privat und sportlich nie wohl. Lediglich 34 Spiele absolvierte er im BVB-Dress, magere zehn Treffer gelangen ihm.

Abgang vom BVB, kurzes Gastspiel in Spanien

2015 reichte ihn die Borussia auf Leihbasis weiter zum FC Sevilla, Anfang 2016 gingen die feste Verpflichtung und eine Leihe zurück nach Turin über die Bühne. Im folgenden Sommer vekauften die Spanier Immobile mit Millionen-Verlust an Lazio Rom.

Dort fand der Angreifer endlich sein Glück, die Liaison mit dem zweimaligen italienischen Meister wurde zur absoluten Erfolgsgeschichte. 23, 29, 15, 36, 20 - Immobiles Treffer-Ausbeute für die Römer in der Serie A liest sich atemberaubend.

Auch in der laufenden Saison steht der inzwischen 32-Jährige schon wieder bei 21 Toren.

Tor-Rekord für Ciro Immobile

Sein letztes, der Siegtreffer per Elfmeter zum 1:0 gegen den FC Venedig, war ein ganz besonderes, nämlich das 144. in der Liga für Lazio. Immobile krönte sich damit zum neuen Rekordtorschützen seines Klubs und verdrängte in dieser Statistik den legendären Silvio Piola von Rang eins.

"Dies ist ein Verein voller Geschichte und Ruhm. Es besteht aus großartigen Champions, ich habe von allen etwas mitgenommen", kommentierte Immobile seinen Rekord-Treffer.

Ein Abgang von "seinem" Klub kommt für den einst beim BVB so grandios gescheiterten Knipser übrigens nicht mehr in Frage.

"Er wird bis zum Ende seiner Karriere bei Lazio bleiben", kündigte Berater Alessandro Moggi zuletzt gegenüber "Radio Marte" an. Immobiles aktueller Vertrag in der Ewigen Stadt läuft noch bis 2026.