Schalke-Juwel hadert mit emotionaler Achterbahnfahrt

IMAGO/Sven Leifer

Kerim Calhanoglu hat beim FC Schalke 04 ein bewegtes Jahr hinter sich

Kerim Calhanoglu gilt als eines der größten Talente der Knappenschmiede, im Profi-Team des FC Schalke 04 hat der 19-Jährige den Durchbruch aber noch nicht geschafft. Dennoch gibt der Youngster nicht auf und schaut nach vorne

Seine ersten zwölf Monate bei den Profis des FC Schalke müssen sich für Kerim Calhanoglu wie eine Achterbahnfahrt angefühlt haben. Erst die Berufung in die Bundesliga-Mannschaft und die ersten vier Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse, dann der Abstieg und schließlich ein Leben zwischen Zweitliga-Ersatzbank und Spielpraxis in der Regionalliga.

"Das Jahr war schwierig", gestand der Flügelspieler im Gespräch mit der "WAZ" nun. Zwischenzeitlich galt der gebürtige Mannheimer gar als Kandidat für einen Winter-Wechsel. Calhanoglu entschied sich jedoch für einen Verbleib: "Für mich war klar: Ich ziehe das Jahr durch und gebe im Training Gas, ob ich meine Chance bekomme oder nicht."

Seine Geduld wurde belohnt: Gegen Hansa Rostock (3:4) und den FC Ingolstadt (3:0) durfte Calhanoglu zuletzt zwei Mal in Folge in der Startelf ran und erledigte seinen Job als linker Schienenspieler dabei durchaus solide.

"Wenn man eine längere Zeit nicht gespielt oder nur ein paar Spielminuten bekommen hat, gibt einem das sehr viel Selbstvertrauen", betonte der deutsche U20-Nationalspieler jetzt.

FC Schalke 04: Calhanoglu lernt von Ouwejan

Calhanoglu profitierte in den vergangenen Partien vom Ausfall Thomas Ouwejans. Der Niederländer, in dieser Saison einer der konstantesten Profis beim FC Schalke, hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen, soll in Kürze aber wieder ins Training einsteigen.

Seinen direkten Positions-Konkurrenten sieht Calhanoglu gleichwohl nicht als Gegner, sondern als Vorbild. "Die Flanken und Standards von ihm sind alle wunderbar. Im Offensivspiel ist er beeindruckend, auch, welche Lösungen er findet, sich aus engen Situationen zu befreien", schwärmte das Knappen-Juwel von seinem Teamkollegen. Er habe von Ouwejan schon eine Menge gelernt, so Calhanoglu.

Unter dem neuen Trainer Mike Büskens, der Dimitrios Grammozis kürzlich abgelöst hat, will der Teenager weiter Eigenwerbung betreiben.

Calhanoglu weiß genau, worauf es dabei ankommt. "Der Herr Büskens, wie ich ihn nenne, achtet auf Kleinigkeiten", verriet der Linksfuß. Die erste Einheit unter der königsblauen Legende habe schonmal "Spaß gemacht".