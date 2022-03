Verletzungsschock beim FC Bayern: Süle fällt wochenlang aus

IMAGO/Eibner/Memmler

Niklas Süle wird dem FC Bayenr fehlen

In der wackeligen Hintermannschaft des FC Bayern war Niklas Süle zuletzt eine wichtige Stütze. Nun muss der Rekordmeister vorerst ohne den Abwehrmann, der im Sommer zum BVB wechselt, auskommen.

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, erlitt der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel. Der Innenverteidiger wird im Normalfall wohl zwei bis vier Wochen fehlen.

Süle hatte das Teamtraining am Mittwoch abbrechen müssen. Bei einer Sprinteinheit hatte der Defensivspieler sichtlich Schwierigkeiten und musste nach nur zwei Durchgängen aufhören. Sofort begab er sich bei Physio Gerry Hoffmann in Behandlung.

Der Ausfall des formstarken Verteidigers kommt für Trainer Julian Nagelsmann zur Unzeit. In der Bundesliga ist das Titelrennen nach dem Sieg des BVB am Mittwochabend bei nur vier Punkten Vorsprung wieder richtig spannend, in der Champions League wartet zudem Anfang April das Viertelfinale.

Und die Liste möglicher Alternativen für Süle ist schnell erschöpft: Sommer-Neuzugang Dayot Upamecano steckt im Formtief, leistete sich jüngst einige ganz schwache Auftritte. Weitere Optionen wären Youngster Tanguy Nianzou oder die Außen-Backups Bouna Sarr und Omar Richards, wenn Benjamin Pavard dafür ins Zentrum rückt.

Süle-Wechsel zum BVB sorgt für viel Wirbel

Süle war in einer kniffligen Saisonphase zuletzt über mehrere Wochen der konstanteste Verteidiger der Nagelsmann-Elf.

Der ehemalige Hoffenheimer hatte wegen seines auslaufenden Vertrages monatelang für viel Wirbel gesorgt. Im Januar entschied sich Süle endgültig gegen eine Verlängerung in München. Wenig später unterschrieb er beim Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. Seit Ende der Hängepartie spielt der Abwehrmann wie befreit auf.

Immerhin bahnt sich beim FC Bayern im Mittelfeld etwas Entspannung im Lazarett an. Leon Goretzka und Corentin Tolisso sind beide wieder zurück im Training.