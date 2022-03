Wie Frankfurt um seinen neuen Millionen-Star kämpft

IMAGO/Jürgen Kessler

Tuta präsentiert sich bei Eintracht Frankfurt in Top-Form

Im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Real Betis am Donnerstag (21:00 Uhr live bei RTL und RTL+) ruhen die Hoffnungen von Eintracht Frankfurt auch auf Tuta. Der brasilianische Innenverteidiger präsentiert sich seit Wochen in Top-Form. Seine Zukunft am Main ist aber offen.

Luka Jovic für 63 Millionen Euro zu Real Madrid, Sébastien Haller für 50 Millionen Euro zu West Ham United, zuletzt André Silva für 23 Millionen Euro zu RB Leipzig - Eintracht Frankfurt erwarb sich in den letzten Jahren den Ruf eines der erfolgreichsten Verkäuferklubs Europas.

Der nächste in der Reihe der sehr teuren Abgänge könnte Tuta werden. Den Marktwert des 22 Jahre alten Abwehrspielers taxiert das Portal "transfermarkt.de" zwar bislang "nur" auf 7,5 Millionen Euro.

Geht Tutas Entwicklung aber so rasant weiter wie in den letzten Wochen, dürften bald ganz andere Summen für ihn gehandelt werden.

Tuta bei Eintracht Frankfurt in Top-Form

In Frankfurt sind sie jedenfalls begeistert vom Brasilianer, der zu den besten Zweikämpfern im Team gehört und dennoch auch durch seine technisch starke, elegante Spielweise besticht.

"Unsere Dreierkette macht gerade einen sehr guten, stabilen Eindruck", lobte Trainer Oliver Glasner zuletzt nach dem 2:1 gegen den formstarken VfL Bochum.

Tuta habe zwei "schwierige Situationen" gegen den schnellen Bochumer Christopher Antwi-Adjej gemeistert. "Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen", schwärmte Sportvorstand Markus Krösche gegenüber "Sport1" von Tuta.

Auch international überzeugt der Youngster. Für seine starke Leistung im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Real Betis (2:1) erhielt er die sport.de-Note 1,5. "Ein wichtiger Faktor für den Sieg" sei Tuta gewesen, hieß es in der Einzelkritik.

Eintracht Frankfurt zahlte 1,8 Millionen Euro für Tuta

Tutas Wechsel nach Frankfurt geht noch auf das Konto von Ex-Sportvorstand Fredi Bobic. Bereits Anfang 2019 hatte dieser den Rechtsfuß aus dem Nachwuchs des FC Sao Paulo an den Main gelotst, für immerhin 1,8 Millionen Euro.

Die Saison 2019/2020 verbrachte Tuta dann auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk, wo er sich die nötige Wettkampfhärte für den europäischen Profi-Fußball holte.

Im Eintracht-Trikot steht er inzwischen bei 45 Pflichtspielen, in denen ihm bereits drei Treffer gelangen.

Wie geht es weiter für Tuta bei Eintracht Frankfurt?

Ob Tuta mittel- und langfristig weiter den Adler auf der Brust trägt, steht jedoch in den Sternen. 2023 läuft sein Vertrag aus. Nur in der kommenden Transfer-Periode könnten Krösche und Co. also nach jetzigem Stand noch eine adäquate Ablösesumme kassieren.

"Wir befinden uns in einem guten Austausch mit Tuta und seinem Berater. Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung hinbekommen", teilte der Frankfurter Manager unlängst mit. Einen Verkauf schloss Krösche mit diesem reichlich nebulösen Statement allerdings nicht aus.

Für einen Abgang Tutas spricht, dass er laut "Sport1" mit seinem aktuellen Gehalt im unteren Drittel des Kaders angesiedelt ist. Für eine Verlängerung müsste Eintracht also vermutlich tief in die Corona-bedingt relativ leeren Taschen greifen.

Verlängerung bei Eintracht Frankfurt für Tuta "ein Thema"

Immerhin: Bereits Anfang März bestätigte Tuta gegenüber "Bild" Vertragsgespräche. Eine Ausdehnung der Zusammenarbeit sei für ihn "ein Thema", so das Abwehr-Juwel. "Ich weiß die Arbeit der Verantwortlichen von Eintracht sehr zu schätzen. Sie denken immer an den Erfolg der Mannschaft, in der Gegenwart wie in der Zukunft."

Mit weiteren Auftritten auf der internationalen Bühne könnte Eintracht Frankfurt noch mehr Argumente sammeln, um Tuta den Verbleib schmackhaft zu machen - noch ein Ansporn mehr, in der Europa League ins Viertelfinale einzuziehen.

"Wir haben uns zwar durch das Hinspiel einen leichten Vorteil erarbeitet, aber wir sollten uns darauf nicht ausruhen. Wir wissen, was für ein harter Gegner auf uns zukommt", blickte Tuta gegenüber Vereinsmedien auf das Rückspiel gegen Real Betis.

Frankfurt werde "erneut eine großartige Leistung abrufen müssen, um zu bestehen", so Tuta. "Wir werden auf Sieg spielen – wie immer."

Tobias Knoop