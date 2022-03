Ricken und Co. wüten nach BVB-Aus: "Fast wie Handball"

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

War nach dem BVB-Aus in der Youth League angefressen: Lars Ricken

Nach dem bitteren Aus der U19 von Borussia Dortmund im Viertelfinale der Youth League haben Nachwuchsdirektor Lars Ricken und Trainer Mike Tullberg harsche Kritik an Gegner Atlético Madrid geübt. Auch der Schiedsrichter kam bei den BVB-Verantwortlichen nicht gut weg.

Toll gespielt und am Ende doch ausgeschieden: Das Viertelfinal-Duell in der Youth League gegen Atlético Madrid am Mittwoch wurde für Borussia Dortmunds U19 zu einem bittersüßen Nachmittag.

Vor mehr als 19.000 Zuschauern im Signal Iduna Park reichte den Gästen aus Spanien ein Elfmetertor durch Javier Currás (31.), um den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. Bradley Fink verschoss bereits in der Anfangsphase (6.) einen Strafstoß für den starken BVB.

BVB-Coach sieht "bestes Spiel bisher"

"Das war unser bestes Spiel bisher", lobte Dortmunds Coach Mike Tullberg seine Mannschaft dennoch nach dem Abpfiff gegenüber den "Ruhr Nachrichten". "Das Ausscheiden tut richtig weh."

Unzufrieden zeigte sich der 36 Jahre alte Däne mit der Leistung vom österreichischen Schiedsrichter Julian Weinberger. "Für mich war das kein Elfmeter", kommentierte Tullberg den Zweikampf zwischen BVB-Verteidiger Soumaila Coulibaly und Gegenspieler Salim El Jabari, der letztlich zum entscheidenden Tor für Atlético führte.

"Schade dann, wenn am Ende nicht die Spieler das Spiel entscheiden, sondern der Schiedsrichter", ergänzte Nachwuchschef Lars Ricken.

"So möchte ich niemals ein BVB-Team spielen sehen"

Sowohl der Champions-League-Held des BVB von 1997 als auch Tullberg ließen auch kein gutes Haar an der Spielweise der Spanier.

"Wie Atlético gespielt hat, so möchte ich niemals ein BVB-Team spielen sehen. Das sah ja fast wie Handball aus", polterte Ricken. Tullberg unkte: "Ich habe noch nie gegen so eine defensive Mannschaft gespielt."

Die U19 des BVB kann sich nach dem Ende ihrer Europa-Reise nun ganz auf das Geschehen in der A-Junioren Bundesliga West konzentrieren. Nach zwölf von 17 Spieltagen belegt die Borussia dort den ersten Tabellenplatz, mit bereits sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen sowie acht Zählern vor dem FC Schalke 04 auf Rang drei.