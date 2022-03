Dynamo-Duo fällt lange aus

Dennis Hetzschold via www.imago-images.de

Kevin Ehlers muss wochenlang pausieren

Dynamo Dresden muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Kevin Ehlers und Ransford-Yeboah Königsdörffer verzichten.

Beide Spieler zogen sich jeweils einen Muskelfaserriss am Hüftbeuger zu und fallen "mehrere Wochen" aus. Das teilten die Schwarz-Gelben am Donnerstag mit.

Abwehrspieler Ehlers erlitt die Verletzung im Training am vergangenen Dienstag. Angreifer Königsdörffer, der in dieser Saison schon vier Treffer und vier Torvorlagen erzielte, hatte sich die Blessur im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FC St. Pauli (1:1) geholt und seitdem nicht mehr am Training teilgenommen.