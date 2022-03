Nächster Corona-Schock für den FC Bayern

IMAGO/H. Langer

Benjamin Pavard wird dem FC Bayern gegen Union Berlin fehlen

Hiobsbotschaft für den FC Bayern! Der deutsche Rekordmeister vermeldet zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin den Ausfall einer weiteren Stammkraft: Benjamin Pavard hat sich mit dem Corona-Virus infiziert.

"Benjamin Pavard ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verteidiger des FC Bayern befindet sich in häuslicher Isolation, es geht ihm gut", vermeldeten die Münchner am Donnerstag in einer Mitteilung auf "fcbayern.com".

Damit verschärfen sich auch die Abwehrsorgen an der Säbener Straße noch einmal: Zuvor verkündete der Tabellenführer bereits, dass Niklas Süle mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Zudem fehlt Alphonso Davies schon seit Wochen. Der Kanadier kämpft seit einer Corona-Erkrankung mit den Folgen einer Herzmuskelentzündung.

FC Bayern hat nur noch drei fitte Innenverteidiger

Dem FC Bayern stehen am Wochenende somit mit Dayot Upamecano, Lucas Hernández und dem jungen Tanguy Nianzou nur noch drei Innenverteidiger aus dem Profikader zur Verfügung.

Für Pavard ist es bereits die zweite Zwangspause aufgrund des Corona-Virus: Mitte Februar 2021 wurde der Franzose erstmals positiv getestet. Damals fiel er 20 Tage aus.

In der laufenden Spielzeit bestritt Pavard bislang schon 28 Pflichtspiele für den FC Bayern (zwei Vorlagen). Lediglich zu Beginn der Saison konnte der französische Nationalspieler aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht auflaufen. Am 7. und 8. Spieltag saß der 25-Jährige zudem eine Rotsperre ab. Im Jahr 2022 verpasste Pavard noch keine einzige Sekunde.

Die Ausfälle von Pavard und Süle kommen für den FC Bayern zur Unzeit. Nachdem der BVB am Mittwoch sein Nachholspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 knapp gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung des Serienmeisters "nur" noch vier Punkte. Ein Ausrutscher gegen Union Berlin würde den Meisterkampf also eventuell noch einmal richtig spannend machen. Vorausgesetzt natürlich, die Dortmunder gewinnen ihre Partie.