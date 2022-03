Schalker Trainersuche: Schröder dementiert erste Namen

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Rouven Schröder sucht einen neuen Trainer für den FC Schalke

Als Feuerwehrmann im umgekehrten Sinne soll Mike Büskens den FC Schalke zurück in die Bundesliga führen. Nach der Saison wird er den Trainerstuhl aber wieder räumen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Zwei Übungsleiter, die mit den Königsblauen in Verbindung gebracht wurden, spielen dabei laut Sportchef Rouven Schröder (noch) keine Rolle.

Wer nach der Saison der Nachfolger von Mike Büskens auf der Trainerbank des FC Schalke wird, steht laut Sportchef Rouven Schröder noch lange nicht fest. "Wir haben einen klaren Plan in die Richtung und lassen uns damit auch Zeit. Wir spüren überhaupt keinen Druck, jetzt frühzeitig eine Entscheidung zu treffen", bat er im "Sky"-Gespräch um Geduld.

Teil des Anforderungsprofils des neuen Trainers sei die Bereitschaft, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga zu arbeiten. "Es ist auch wichtig, dass der Trainer für beide Ligen infrage kommt, weil wir noch nicht wissen, wo wir nächstes Jahr spielen werden", erklärte Schröder, der etwaige Kandidaten "ganz genau beäugen" will.

Zwei Schalke-Kandidaten schon aus dem Rennen?

Ein Trainer, der bereits mit den Königsblauen in Verbindung gebracht wurde, ist Thomas Letsch. Der 53-Jährige steht aktuell bei Vitesse Arnheim an der Seitenlinie. Schon im Winter, als die Zweifel an Ex-Coach Grammozis wuchsen, sollen die Knappen mit ihm ein Gespräch geführt haben. Dass er im Sommer in Gelsenkirchen aufschlagen wird, wollte Schröder aber "nicht bestätigen", wie er sagte.

Gleiches gilt für den ehemaligen Schalker Juniorentrainer Bartosch Gaul, der sich seine Sporen gerade bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz verdient. Zwar lobte Schröder die Arbeit Gauls explizit. Und auch ein konkretes Dementi vermied der Sportchef. Dafür sagte er aber auch klipp und klar: "Da werden andere Kandidaten vorne sein."