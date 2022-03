LIVE: Auf wen treffen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig?

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Goncalo Paciência steht mit Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League

Was war das für eine heiße Europapokal-Nacht in Frankfurt?! Dank eines Last-Minute-Treffers in der 120. Minute zog die Eintracht mit einem 1:1-Unentschieden gegen den spanischen Vertreter Betis Sevilla ins Viertelfinale der Europa League ein. Dort warten jetzt die ganz großen Kaliber auf die Hessen.

Am Freitag, ab 13:30 Uhr, werden die Paarungen für das Viertelfinale gezogen, welches am 7. und 14. April ausgetragen wird.

sport.de überträgt die Auslosung aus Nyon hier ab 13:25 Uhr live im Stream.

Neben der Frankfurter Eintracht, die sich dank des 2:1-Auswärtssieges im Hinspiel das Ticket für die Runde der letzten Acht in der Europa League sicherte, sind auch die ganz großen Turnierfavoriten weitergekommen.

Darunter allen voran der FC Barcelona, der sich mit 0:0 und 2:1 gegen Galatasaray durchsetzte. Auch BVB-Bezwinger Rangers FC ist trotz einer 1:2-Niederlage bei Roter Stern Belgrad (Hinspiel: 3:0) weiter.

Ebenso RB Leipzig aus der Bundesliga, das im Achtelfinale ein Freilos hatte (Spartak Moskau wurde aus der Europa League ausgeschlossen).

Am Freitagnachmittag ab 13:30 Uhr werden in der UEFA-Zentral in Nyon (Schweiz) die vier Viertelfinal-Paarungen ausgelost.

Es wird keine Setzliste mehr geben. Außerdem können fortan auch zwei Mannschaften aus dem selben Landesverband gegeneinander antreten.

Diese acht Mannschaften befinden sich im Lostopf:

Eintracht Frankfurt (Deutschland)

RB Leipzig (Deutschland)

Rangers FC (Schottland)

FC Barcelona (Spanien)

Sporting Braga (Portugal)

Atalanta Bergamo (Italien)

Olympique Lyon (Frankreich)

West Ham United (England)

Gesucht wird der Nachfolger des spanischen Titelverteidigers FC Villarreal. Das Gelbe U-Boot sicherte sich im letzten Jahr zum ersten Mal in der Klubhistorie den Titel in der Europa League und spielt in der laufenden Spielzeit eine herausragende Champions-League-Saison.

Das Finale in der Europa League ist am 18. Mai (ab 21:00 Uhr) in Sevilla angesetzt.