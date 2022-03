Nagelsmann kommentiert Lewandowski-Gerüchte

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann muss mit dem FC Bayern gegen Union ran

Verlängert Robert Lewandowski beim FC Bayern? Trainer Julian Nagelsmann jedenfalls hat sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin klar dafür ausgesprochen und gleichzeitig die Gerüchte rund um die Münchner kommentiert.

"Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde", erklärte Nagelsmann auf einer Pressekonferenz vor dem Heimspiel des FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) gegen Union Berlin und fügte an: "Das weiß er auch."

Dass es derzeit jede Menge Spekulationen rund um den besten Stürmer der Bundesliga gibt, ist für Nagelsmann wenig verwunderlich.

"Am Ende weiß ich auch, wie die Fußballbranche funktioniert. Irgendwann kommt es immer zu der Situation, dass Verträge auslaufen. Und dann gibt es den Punkt, wann die Gespräche stattfinden und ab wann die Berichte beginnen", erklärte der Coach. "Die Größe des FC Bayern trägt natürlich dazu bei, dass das Ganze noch größer gemacht wird."

Dass TV-Experten wie Lothar Matthäus mit vermeintlichen Insider-Informationen daherkommen, hält der 34-Jährige für normal. "Das ist ja auch sein Job, er bekommt dafür ja auch Geld von Sky, und dafür muss er auch seine Meinung kundtun. Die Frage ist ja auch, wie viele Interna man kennt", sagte Nagelsmann mit einem Augenzwinkern.

Es sei "von außen immer leichter zu bewerten, denn wenn man am Tisch sitzt mit den Beratern, ist das nicht ganz so leicht", verriet der Bayern-Coach. "Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir die Topspieler halten können."

FC Bayern: Lewandowski spielt gegen Union - Süle bald zurück

Lewandowski, der unter der Woche mehrere Male im Training fehlte, weil er sich zu Wochenbeginn am Knie verletzt hatte, wird jedenfalls am Samstag gegen Union auf dem Platz stehen.

"Er und Choupo-Moting sind wieder an Bord", sagte Nagelsmann. "Lewy hatte minimale Probleme am Innenband, das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass er pausiert hat", führte der Coach aus.

Fehlen hingegen werden Benjamin Pavard (Coronainfektion) und Niklas Süle, der sich einen Muskelfaserriss zuzog. Der Innenverteidiger wird aber schon in Kürze zurückerwartet. "Er wird ein Spiel verpassen, maximal zwei. In der Champions League wird er wieder zur Verfügung stehen können, da bin ich guter Dinge."

Alle wichtigen Aussagen von der PK des FC Bayern:

+++ Nagelsmann über den BVB +++

"Ich spüre den Atem des BVB mehr als vor ein paar Wochen. Es sind ja auch nicht mehr neun Punkte, sondern nur noch vier. Aber wenn wir alle Spiele gewinnen, sind wir Meister."

+++ Nagelsmann über die Dauer der Verträge mit den Altstars +++

"Es geht erst einmal darum, die besten Spieler in der neuen Saison zur Verfügung zu haben. Wie dann die weiteren Verläufe sind, werden wir sehen. Ob die dann ein oder zwei Jahre verlängern, muss der Klub entscheiden. Aus Trainersicht geht es um die Kurzfristigkeit, die besten Spieler an Bord zu haben."

+++ Nagelsmann über die Position von Nianzou +++

"Seine Lieblingsposition ist die Innenverteidigung, weit vor der Sechs. Er hat großes Potenzial, spielt aber auch bei einem großen Verein. Man muss dem Spieler dann aufzeigen, wo er die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Als Gesamtklub sind wir gefragt, strukturelle Maßnahmen durchzuführen, die in die richtige Richtung gehen, um solchen Spielern zu helfen. Wir wollen ein klares Konzept haben, wie wir mit jungen Talenten umgehen können."

+++ Nagelsmann über die Gerüchte um Lewandowski und Co. beim FC Bayern +++

"Eigentlich geht es mir gut damit. Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde. Dass wir gern mit Lewy verlängern würden. Das weiß er auch. Am Ende weiß ich aber auch, wie die Fußballbranche funktioniert. Irgendwann kommt es immer zur der Situation, dass Verträge auslaufen. Und dann gibt es den Punkt, wann die Gespräche stattfinden und ab wann die Berichte beginnen. Die Größe des FC Bayern trägt natürlich dazu bei, dass das Ganze noch größer gemacht wird. Am Ende habe ich auch zu Lothar Matthäus gesagt, das ist ja auch sein Job, er bekommt dafür ja auch Geld von Sky, und dafür muss er auch seine Meinung kundtun. Die Frage ist ja auch, wie viele Interna man kennt. Aber es ist ja auch von außen immer leichter zu bewerten, denn wenn man am Tisch sitzt mit den Beratern, ist das nicht ganz so leicht. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir die Topspieler halten können."

+++ Nagelsmann über die Zuschauermenge im Stadion +++

"Ich weiß nicht, warum nur 35.000 und nicht die volle Auslastung. Aber ich hoffe, dass uns die 35.000 lautstark unterstützen, das brauchen wir dringend. Egal, ob wir hinten sind oder wie gegen Salzburg ganz vorne. Idealerweise, dass die Spieler mich nicht mehr verstehen."

+++ Nagelsmann über Hernández und Nianzou +++

"Lucas Hernández soll eine Führungsrolle einnehmen. Auch sprachlich kann er das, er spricht sehr gut Deutsch. Spricht auch Spanisch und Französisch."

"Tanguy Nianzou wird wohl auch spielen. Ähnlich wie Upa ist seine große Stärke das Verteidigen. Er ist unheimlich aggressiv. Dann geht es bei ihm drum, den Rhythmus zu holen. Ich erwarte nicht von ihm, über 90 Minuten fehlerfrei zu sein, dafür spielt er zu wenig. Ich bin davon überzeugt, dass er seine Qualitäten auf den Platz bringen wird."

+++ Nagelsmann über Upamecano +++

"Er macht einen guten Eindruck. Es ist aber auch normal, dass die Kritik nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Die Erwartungshaltung bei einem neuen Verein ist eine andere. Er wird nicht überrascht sein. Er hat einen hohen Anspruch an sich und seine Leistung und ist nicht zufrieden, wenn er einen Fehler einstreut. Aber er hat mein Vertrauen. Seine große Stärke ist das Verteidigen, hart am Mann, gut im Raum. Dieses Spiel muss er weiter prägen. Ich werde nie verlangen, dass er einen Zehner spielt. Er soll seine Stärken aufs Feld bringen, mit guter Aggressivität und Körperlichkeit verteidigen. Das kann er auch morgen optimal einbringen."

+++ Nagelsmann über Verlängerungen mit Müller, Lewandowski und Neuer +++

"Es wird oft so dargestellt, dass das so einfach ist. Aber in solchen Spielen dreht man oft mehrere Runden mit den Spielern, mit den Beratern. Das ist nicht mehr so wie früher, wo schnell unterschrieben wurde. Das sind oft längere Prozesse. Es ist nicht so einfach, wie das immer dargestellt wird. Natürlich ist uns daran gelegen, mit den Spielern zu verlängern."

"Ich glaube, sie haben alle aufgrund ihrer Erfahrung, die nötige Gelassenheit mit der noch offenen Verlängerung umzugehen. Das sieht man ja auch in den Spielen, dass es sie nicht beeinflusst."

+++ Nagelsmann über Union +++

"Sie haben im Winter ein wenig Qualität verloren und dann nicht mehr so die Ergebnisse eingefahren, so wie wir. Ich erwarte, dass sie auf Konter spielen wie im Hinspiel. Wird sind gut gewarnt."

+++ Nagelsmann über Süle +++

"Er wird ein Spiel verpassen, maximal zwei. In der Champions League wird er wieder zur Verfügung stehen können, da bin ich guter Dinge."

+++ Nagelsmann über das Personal +++

"Lewandowski und Choupo-Moting sind wieder an Bord."

"Lewy hatte minimale Probleme am Innenband, das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass er pausiert hat."

"Pavard fällt aus wegen der Corona-Infektion, Süle ja wie vermeldet mit Muskelfaserriss"

"Ich habe ein paar Ideen im Kopf, wie ich die Ausfälle kompensieren will."

"Corentin Tolisso kehrt zurück, er hat noch minimale Flüssigkeit im Gelenk, ist aber wieder fit. Auch Leon Goretzka kehrt zurück. Er ist aber nur dabei, um Energie auf die Bank zu bringen. Er wird also nicht spielen."

+++ Nagelsmann über CL-Los Villarreal +++

"Wir sollten den Anspruch haben, weiterzukommen. Vom Namen her hätte es härtere Lose geben können. Am Ende ist es der amtierende Europa-League-Sieger. Der Klub hat große internationale Erfahrung, hat viele Titel gesammelt. Es gibt etliche Spieler, die viele Jahre auf dem Buckel haben. Wir sollten trotzdem den Anspruch haben, weiterzukommen. Es sind erst einmal zwei Spiele zu spielen. Wir haben Respekt, aber auch Selbstvertrauen."

+++ Droht dem FC Bayern tatsächlich ein Abgang von Robert Lewandowski? +++

Das Dauerthema beim FC Bayern ist aktuell die Zukunftsfrage bei Robert Lewandowski. Läuft die Zeit des Torjägers in München tatsächlich ab? Droht dem FC Bayern sogar schon im kommenden Sommer ein Abgang Lewandowskis? Zuletzt gab es zahlreiche Spekulationen um den 33 Jahre alten Polen. Auch im Presse-Talk mit Julian Nagelsmann dürfte die Causa Lewandowski zur Sprache kommen.

+++ Fängt der BVB den FC Bayern noch ab? +++

Zehn Punkte betrug noch vor wenigen Tagen der Vorsprung des FC Bayern in der Tabelle auf Borussia Dortmund. Jetzt sind es plötzlich nur noch vier. Zuletzt blieben die Münchner gegen Bayer Leverkusen und auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim zweimal sieglos. Beide Partien endeten 1:1. Das Titelrennen ist zumindest auf dem Papier wieder offen. Zumal es am 31. Spieltag auch noch zum direkten Duell der beiden Teams in der Allianz Arena kommt. Spürt Julian Nagelsmann schon den BVB-Atem im Nacken?

+++ Zahlreiche Personalsorgen beim FC Bayern +++

Besonders im Fokus steht vor dem Duell mit Union Berlin in München auch die Personallage. Niklas Süle fällt mehrere Wochen wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel aus, Benjamin Pavard wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch Robert Lewandowski war zuletzt angeschlagen. Alphonso Davies ist nach seiner Herzmuskelentzündung ebenfalls noch nicht einsatzbereit. Was sagt Julian Nagelsmann zu den Personalsorgen des FC Bayern?