"Muss mir Gedanken machen": Modeste denkt an Köln-Abschied

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Anthony Modeste macht sich über seine Zukunft beim 1. FC Köln Gedanken

In dieser Saison knüpft Anthony Modeste beim 1. FC Köln wieder an seine besten Tage an. Doch trotz des sportlichen Höhenfluges ist ein baldiger Abschied aus der Domstadt wohl nicht ausgeschlossen.

"Ich bin nicht mehr so jung – meine Karriere ist bald vorbei. Deswegen muss ich mir Gedanken machen, meine Familie für die Zukunft absichern. Ja, wir Fußballer verdienen viel Geld, aber nicht ewig", gab sich der Mittelstürmer im Gespräch mit dem "Express" nachdenklich.

Dennoch schloss der Franzose nicht aus, noch einmal in der Domstadt zu verlängern. "Wenn der Verein mich fragt, werde ich mir meine Gedanken machen. Der FC ist mein Klub, ich fühle mich hier wohl. Diese Saison noch mehr, nachdem die letzten Jahre nicht so gut waren, weil ich verletzt war oder eben nicht dieses Vertrauen gespürt habe", so der Torjäger.

Mit 15 Saisontoren ist der 33-Jährige in dieser Spielzeit der treffsicherste Kölner. Da sein Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, stehen die Kölner im Sommer vor einer Grundsatzfrage: Mit Modeste verlängern oder ihn verkaufen? Schon im Winter hatte der Angreifer ein lukratives Angebot aus Saudi Arabien vorliegen.

Modeste fordert 20-Jahresvertrag für Baumgart

Damals sei es in erster Linie Trainer Steffen Baumgart gewesen, der ihn davon überzeugt habe, den Rheinländern treuzubleiben. "Aber nicht nur er, der ganze Verein hat eine Rolle gespielt. Am Ende haben wir alle gemeinsam entschieden, dass ich hierbleibe. Ich denke, das war die richtige Entscheidung", schilderte Modeste.

Dass er nach schwierigen Jahren nun wieder zu den besten Torschützen der Liga gehört, verbuchte der ehemalige Hoffenheimer ebenfalls als Erfolg seines Trainers: "Mit Peter Stöger war es ähnlich. Wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt, habe ich immer die meisten Tore geschossen."

Modeste hofft deshalb, dass Baumgart den Geißböcken noch lange erhalten bleibt: "Der Trainer kann auch 20 Jahre kriegen! Solange er selbst Spaß hat, natürlich. Bis jetzt hat er hier riesige Arbeit geleistet. Wir Spieler sind alle froh, dass er hier ist – vor allem ich. Das gebe ich gerne zu, weil es einfach die Wahrheit ist."