De Jong äußert sich zu Bayern-Gerüchten

IMAGO/Jose Breton

Frankie de Jong war zuletzt beim FC Bayern im Gespräch

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Gerüchte, wonach der FC Bayern an den Diensten von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong interessiert sei. Der Akteur des FC Barcelona hat nun auf die Spekulationen um seine Zukunft reagiert.

"Ich bin echt glücklich bei Barcelona und würde gerne so lange wie möglich hier spielen", stellte der Niederländer am Donnerstag nach der Europa-League-Partie gegen Galatasaray am Mikrofon des niederländischen Senders "Ziggo Sport" klar.

Er könne sich sogar vorstellen, noch deutlich über das Ende seines aktuellen Vertrages im Sommer 2026 bei Barca zu bleiben, führte der Rechtsfuß aus. "Falls sie mir hier eine Verlängerung über sechs Jahre anbieten würden, würde ich wahrscheinlich unterschreiben", sagte de Jong und betonte neben sportlichen Gründen auch die hohe Lebensqualität in der spanischen Metropole.

Bereits im Januar hatte de Jongs Vater einen Wechsel seines Sohnes nach München mit einem Verweis auf die Witterungsbedingungen abgetan. "Dort ist das Wetter oft miserabel", so de Jong senior gegenüber dem niederländischen "Algemeen Dagblad". "Natürlich geht es um Fußball, aber das spielt auch eine Rolle", fuhr er fort.

Kontaktierte der FC Bayern de Jong?

De Jong junior war im Juli 2019 für etwa 85 Millionen Euro von Ajax zu den Katalanen gewechselt. In den vergangenen Monaten hagelte allerdings auf den 24-Jährige viel Kritik nieder.

Im Januar hatten diverse Medienberichte für Aufsehen gesorgt. Zeitungen - darunter die spanische "Marca" - schrieben, der FC Bayern beschäftige sich mit einem Transfer des Mittelfeld-Asses und habe sogar bereits Kontakt aufgenommen. Bei Barca besitze de Jong derweil keine Zukunft. Damals wurde spekuliert, Barca würde bei einer Ablösesumme im Bereich von etwa 60 Millionen Euro schwach werden. Der FC Chelsea wurde ebenfalls als Interessent genannt.

Letztlich kam aber kein Transfer im vergangenen Winter zustande. Seitdem ist es etwas ruhiger in der Gerüchteküche geworden.