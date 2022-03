Reschke erklärt: So wird die Lewandowski-Frage geklärt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft 2023 aus

Die Frage nach der sportlichen Zukunft von Robert Lewandowski ist derzeit die wohl am heißesten diskutierte rund um den FC Bayern. Michael Reschke, ehemals Technischer Direktor beim FC Bayern, klärt jetzt darüber auf, wie es in der Angelegenheit zu einer Entscheidung kommen wird.

Klar ist für Reschke, der zwischen 2014 und 2017 als Technischer Direktor beim deutschen Rekordmeister unter anderem für die Kaderplanung zuständig war, dass Cheftrainer Julian Nagelsmann in der Causa Lewandowski nur eine untergeordnete Rolle spielen wird.

Der Bayern-Trainer hatte zuletzt mehrfach angemerkt, wie sehr er einen Verbleib des zweimaligen Weltfußballers in München begrüßen würde: "Eine Entscheidung von einer solchen wirtschaftlichen Tragweite ist so komplex, die wird – bei allem Respekt – nicht vom Willen Nagelsmanns abhängig gemacht werden", wurde Reschke im Interview mit der "tz" deutlich.

Der Fußball-Funktionär, der gegenwärtig als Head of Europe bei der Berater-Agentur ICM Stellar beschäftigt ist, verwies auf die Klubbosse des FC Bayern, die jetzt zum Handeln gezwungen seien: "Vorstands-Boss Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Finanz-Vorstand Jan-Christian Dreesen werden am Ende des Tages die finale Entscheidung treffen müssen. Und vermutlich wird auch der Aufsichtsrat um Herbert Hainer und Uli Hoeneß eine wichtige Rolle spielen."

Reschke: "Lewandowski ist ein Jahrhundertspieler"

Auch Lewandowskis Haltung selbst spiele natürlich eine entscheidende Rolle. Ex-Bayern-Mitarbeiter Reschke erklärte: "Robert ist nach wie vor der beste Stürmer der Welt. Ein Jahrhundertspieler. [...] Wie er seine Zukunft sieht, ist die Kardinalfrage, die nur Robert selbst beantworten kann: Was will er in seiner Karriere noch erreichen? Will er in München bleiben und sein Denkmal dort weiter vergrößern? Oder will er noch mal woanders Geschichte schreiben?"

Sollte es in den kommenden Wochen zu keiner Einigung zwischen Klub und Spieler kommen, kann sich der 64-Jährige auch vorstellen, dass der FC Bayern ohne eine vorzeitige Verlängerung mit Lewandowski in ein letztes Vertragsjahr geht.

In diesem Fall würde der deutsche Branchenprimus sogar einen ablösefreien Abgang im Sommer 2023 in Kauf nehmen, um eine weitere Saison von den Ausnahmequalitäten des Mittelstürmers zu profitieren.

"Im Moment hat man den Eindruck, dass er sich zumindest vorstellen kann, eine neue Herausforderung anzugreifen. Ich maße mir aber nicht an, in seinen Kopf hineinschauen zu können", fügte Reschke, der zuletzt für den FC Schalke in der Bundesliga gearbeitet hatte, in dem Zeitungsinterview hinzu.