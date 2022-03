Bobic hielt Magath-Infektion für "einen Scherz"

IMAGO/Sebastian Räppold / Matthias Koch

Bobic kämpft mit Hertha BSC um den Klassenerhalt

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat die Nachricht von der Corona-Infektion des neuen Trainers Felix Magath fassungslos aufgenommen.

"Sicherlich habe ich auch erst mal gedacht, er macht einen Scherz", sagte Bobic am Freitag: "Aber es war kein Witz, es war leider Ernst."

Er habe nach all dem geglaubt, "ein Komet kommt runter und wird die Geschäftsstelle treffen", sagte Bobic: "Es ist schon so, dass wir vieles mitnehmen gerade."

Erst am Montag war Magath als Nachfolger von Tayfun Korkut offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Der 68-Jährige soll den Tabellen-17. vor dem Abstieg bewahren. Am Donnerstag war Magath positiv auf Corona getestet worden und verpasst somit sein Debüt als Hertha-Coach gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr).

Das seien "Widerstände, die du durchbrechen musst und die auch enger zusammenrücken lassen können", betonte Bobic. "Das wird auch unser Ziel sein".

Vertreten wird Magath am Wochenende durch seinen Assistenten Mark Fotheringham. "Es ist keine leichte Situation", sagte der Schotte. Sein Fokus liege aber "auf dem, was wir auf dem Platz gemacht haben". Die Mannschaft sei im Training "hellwach" gewesen, "wir holen diese drei Punkte für Hertha".

Magath geht es laut Bobic "den Umständen entsprechend" gut. Bobic geht davon aus, "dass er topfit ist, um das Spiel auch anzuschauen und dementsprechend auch mitzusteuern mit den digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt".