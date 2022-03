VfL Wolfsburg muss weiter auf Casteels verzichten

IMAGO/Christian Schroedter

Koen Casteels fällt beim VfL Wolfsburg weiter aus

Ohne Mannschaftskapitän Koen Casteels im Tor muss Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg sein Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen bestreiten.

Der Belgier laboriert weiter an Problemen an der rechten Hüfte und wird wie schon am vergangenen Wochenende in Freiburg (2:3) durch Pavao Pervan ersetzt.

Sehr wahrscheinlich ausfallen wird auch der erkrankte Mittelfeldspieler Maximilian Philipp. VfL-Trainer Florian Kohfeldt spekuliert darauf, dass die Gäste zuletzt einen sehr eng getakteten Spielplan abarbeiten mussten: "Unser Ziel ist es deshalb, ein intensives Spiel auf den Platz zu bringen."