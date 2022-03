Glasner macht Barcelona Dampf

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Glasner und die Eintracht aus Frankfurt freuen sich auf den FC Barcelona

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt hat mit einer Kampfansage auf das Traumlos FC Barcelona reagiert.

"Ich sage mal ganz salopp und provokant: Wer gegen den Fünften aus der spanischen Liga weiter kommt, kann das auch gegen den Dritten schaffen", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag. Die Hessen treffen im Viertelfinale der Europa League auf die Katalanen.

Im Achtelfinale hatte sich die Eintracht am Donnerstagabend in einem Last-Minute-Drama gegen Betis Sevilla durchgesetzt. Der Verein, die Stadt und die Mannschaft hätten sich einen "so attraktiven Gegner" wie Barcelona verdient, sagte Glasner.

Es sei wichtig, "dass wir nicht in Ehrfurcht erstarren. Ganz klar, wir wollen ins Halbfinale."

Die Frankfurter hoffen nach 2019 erneut auf den Einzug in die Runde der besten vier Teams - trotz der schweren Aufgabe gegen den fünfmaligen Champions-League-Sieger.

"Wenn Sie zum Fischen gehen, können Sie auch nicht sagen: Ich werde keinen Fisch fangen. Sie gehen ja Fischen, um einen Fisch zu fangen", sagte Glasner.