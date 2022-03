Klopps besondere Erinnerungen an Nottingham

IMAGO/Charlotte Wilson / Offside

Jürgen Klopp trifft mit Liverpool auf Nottingham

Nach mehr als sechs Jahren auf der Insel betritt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in Nottingham noch einmal Neuland.

"Ich bin zum ersten Mal dort. Ich kenne Nottingham nur aus meiner Kindheit, als ich Robin Hood geschaut habe", sagte der Teammanager des FC Liverpool vor dem Gastspiel des englischen Spitzenklubs bei Nottingham Forrest.

Am Sonntagabend (19 Uhr MEZ) tritt Liverpool im FA-Cup-Viertelfinale beim früheren Europapokalsieger an. Die Konzentration gilt in der Stadt trotz aller Erinnerungen ganz dem Spiel, das laut Klopp "unglaublich wichtig" ist. "Wir haben wahrscheinlich keine Zeit für Sightseeing, aber wir freuen uns trotzdem darauf", sagte der Trainer.

Seine Mannschaft müsse beim Zweitligisten "mental und körperlich" bereit sein, betonte Klopp. Denn Nottingham habe es "bisher nicht leicht" gehabt. Der Underdog schaltete im laufenden Wettbewerb den FC Arsenal und Leicester City aus - Liverpool ist gewarnt.

Trent Alexander-Arnold fehlt dem Tabellenzweiten der Premier League im Pokalspiel. Der Verteidiger fällt wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang aus.