BVB-Legende Kohler über Dortmunds Titelchancen

Jürgen Kohler blickt gespannt auf das Spiel am Sonntag zwischen Köln und Dortmund

Lange nicht mehr standen der 1. FC Köln und der BVB in der Tabelle der Fußball-Bundesliga so gut da, wenn es im direkten Duell gegeneinander ging. Vor der Partie am Sonntagabend (ab 19:30 Uhr) rangieren die beiden NRW-Klubs auf den Plätzen sieben und zwei. Klar, dass diese Konstellation zusätzliche Brisanz verleiht.

Von dem Ausgang der Partie am Sonntag hängt für Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler sogar in großen Teilen ab, ob Borussia Dortmund tatsächlich noch einmal in das Meisterrennen eingreifen kann.

"Vier Punkte [Rückstand, Anm. d. Red.], dazu das direkte Duell im April in München. Plötzlich könnte für Borussia Dortmund wieder was gehen. Aber das hängt auch viel vom kommenden Wochenende ab", meinte Kohler, der sowohl für den 1. FC Köln als auch für den BVB in der Bundesliga unter Vertrag stand, im Interview mit dem "Express".

Für den früheren Weltklasse-Abwehrspieler steht fest, dass der 1. FC Köln unter Cheftrainer Steffen Baumgart in dieser Saison die Rückkehr in den Europapokal erreichen kann: "Selbstverständlich! Sie sollten das Momentum genießen und daraus Stärke schöpfen, dann können sie ins internationale Geschäft kommen. Was dann mit der Doppelbelastung im nächsten Jahr ist, muss man sehen."

Kohler gespannt auf die BVB-Leistung in Köln

Der BVB, mit dem der 56-Jährige unter anderem 1997 Champions-League-Sieger wurde, träumt mittlerweile wieder leise von der ersten Meisterschaft seit zehn Jahren. Kohler sieht die Schwarz-Gelben aber noch nicht vollends stabilisiert. Es müsse eine weitere Leistungssteigerung her, um dem FC Bayern ernsthaft gefährlich werden zu können.

"In der Bundesliga sind sie dran, aber ohne wirklich gut zu spielen. Das war auch im vergangenen Jahr unter Edin Terzic so. Aber vielleicht platzt mit steigendem Selbstvertrauen der Knoten. Da bin ich auf Sonntag gespannt", so der 105-malige deutsche Nationalspieler.

Das direkte Duell der Dortmunder mit dem Rekordmeister findet übrigens am 31. Spieltag rund um den 23. April in München statt.