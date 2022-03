Mbappé-Mutter fordert irren Wechsel-Bonus

Matthieu Mirville via www.imago-images.de

Weltmeister Kylian Mbappé soll vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen

PSG-Superstar Kylian Mbappé steht vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Nun heißt es, der Deal könnte auf der Zielgeraden doch noch scheitern - weil die Mutter des Stürmers angeblich horrende Forderungen stellt.

Weltmeister Kylian Mbappé ist nicht nur einer der besten Fußballer des Planeten, sondern auch in der komfortablen Lage, sich seinen neuen Arbeitgeber im Sommer aussuchen zu können. Der Vertrag des Franzosen bei Paris Saint-Germain läuft zum Saisonende aus, entsprechend wird für ihn keine Ablöse fällig.

Doch so verlockend der Deal zum vermeintlichen Nulltarif auf den ersten Blick ist, so kostspielig könnte er am Ende für den aufnehmenden Verein werden. Mbappé kann nicht nur ein astronomisches Gehalt, sondern auch ein branchenübliches Handgeld für seine Unterschrift verlangen. Die Königlichen aus Madrid hält aber auch das nicht davon ab, den Stürmer im Sommer zu verpflichten.

Mit einem weiteren Kostenfaktor auf der Rechnung hat aber offenbar auch Real Madrid nicht gerechnet. Der spanische Journalist Eduardo Inda behauptet nämlich, dass nicht nur Kylian Mbappé, sondern auch dessen Mutter Fayza Lamari kräftig abkassieren will. Laut Inda verlangt sie von Real einen Wechsel-Bonus in Höhe von 150 (!) Millionen Euro.

Verzichtet Real Madrid jetzt auf Mbappé?

Dem spanischen Rekordmeister soll diese Summe zu hoch sein, behauptet der Journalist. Ob die Königlichen deshalb von einem Transfer Abstand nehmen, ist nicht bekannt. Schon im vergangenen Sommer stand Real kurz davor, Mbappé unter Vertrag zu nehmen. Damals scheiterte ein Wechsel am Veto von Paris Saint-Germain.

Das Thema Handgeld spielt aktuell auch in der Bundesliga eine große Rolle. Zwei der Hauptdarsteller sind Mino Raiola und Alf-Inge Haaland. Sie verlangen im Gegenzug für die Unterschrift von BVB-Superstar Erling Haaland angeblich einen Wechsel-Bonus in Höhe von 30 Millionen Euro pro Nase. Verglichen mit dem Preis, den Mbappés Mutter aufruft - so er denn stimmt - geradezu ein echtes Schnäppchen.