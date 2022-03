Bericht: BVB nimmt Köln-Star ins Visier

CB via www.imago-images.de

Ellyes Skhiri soll sich im Blickfeld des BVB befinden

Am Sonntagabend (ab 19:30 Uhr) empfängt der 1. FC Köln den Tabellenzweiten BVB zum Abschluss des 27. Spieltags. Im Vorfeld keimen die Gerüchte über das vermeintliche Interesse der Dortmunder an einem Effzeh-Star neu auf.

Wie es im vereinsnahen Kölner Portal "geissblog" heißt, soll der BVB Ellyes Skhiri weiterhin fest im Blick haben. Der Tunesier wurde in der Vergangenheit schon häufiger im Umkreis der Schwarz-Gelben als potenzielle Verstärkung gehandelt.

Skhiri war in seinen ersten beiden Bundesliga-Jahren beim 1. FC Köln gesetzt und absolvierte jeweils 32 von 34 Ligaspielen. In der laufenden Saison wurde er schon mehrfach von Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen, stand unter Cheftrainer Steffen Baumgart daher erst 13 Mal in der Startformation der Domstädter.

Auch für das kommende Heimspiel ausgerechnet gegen den möglicherweise interessierten Klub Borussia Dortmund wird der defensive Mittelfeldmann erneut passen müssen, konnte zuletzt aufgrund von muskulären Problemen schon nicht mehr trainieren.

Skhiri besitzt noch einen Vertrag bis 2023 beim 1. FC Köln

Trotz der zuletzt häufigen Ausfälle soll Skhiri laut dem Medienbericht beim BVB und anderen Bundesligisten weiterhin ernsthaftes Interesse geweckt haben, unter anderem wird auch Borussia Mönchengladbach zum Kreis der möglichen Abnehmer gezählt.

Die vertragliche Situation des 26-Jährigen befeuerte die Spekulationen um Skhiri zuletzt nur noch weiter. Das derzeitige Arbeitspapier beim 1. FC Köln läuft im Sommer 2023 aus, bisher hat es noch keine Einigung über eine vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben. Wollen die Kölner mit ihrem Mittelfeldspieler noch eine Ablösesumme generieren, müsste er im bevorstehenden Transferfenster im Sommer verkauft werden.

Klar ist, dass der 1. FC Köln nach den millionenschweren Corona-Ausfällen Transfererlöse erzielen muss. Ellyes Skhiri ist und bleibt dafür ein heißer Kandidat.