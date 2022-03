Bobic ruft Hertha-Endspiele aus

Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Will mit Hertha den Abstieg verhindern: Fredi Bobic

Geschäftsführer Fredi Bobic hat Aussagen über seine berufliche Zukunft im Falle des möglichen Abstiegs von Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga vermieden.

"Das ist immer "Hätte, hätte, Fahrradkette"", sagte Bobic kurz vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bei "Sky". "Es geht mir nur um den Verein, einzelne Personen sind gar nicht wichtig."

Der 50-Jährige ist seit dieser Saison Sportchef der Berliner, die im Kampf gegen den Abstieg zuletzt Felix Magath als neuen Trainer verpflichtet hatten.

Er werde "alles, was in meiner Macht steht, tun, dass Hertha in der Bundesliga bleibt", sagte Bobic. Alles weitere interessiere ihn "nullkommanull". Die verbleibenden Partien seien "alles Endspiele" für den Klub.

Magath fehlte den Berlinern am Samstag nach einem positiven Corona-Test. Bei den ersten Ansprachen des 68-Jährige an die Mannschaft sei er dabei gewesen, sagte Bobic.

"Wenn ein neuer Trainer kommt, dann sind die Ohren noch einmal ein bisschen sensibler, noch einmal mehr auf Empfang. Sie haben sehr gut zugehört, waren alle sehr pünktlich und in allen Sitzungen sehr aufmerksam." Dass Magath wegen Corona fehlt, kommentierte Bobic launig: "Willste Corona, komm' nach Berlin."