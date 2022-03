Kahn-Ansage an Lewandowski und Co.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Oliver Kahn sieht keinen Grund, dass Spieler den FC Bayern verlassen

Vorstandschef Oliver Kahn glaubt fest an eine längerfristige Zukunft der Topstars um Weltfußballer Robert Lewandowski beim deutschen Rekordmeister.

"Es gibt keinen Grund, den FC Bayern München zu verlassen, hier hat man alle Möglichkeiten. Die Spieler wissen, was sie am Klub haben", sagte Kahn im Aktuellen Sportstudio des ZDF über die 2023 auslaufenden Verträge von Lewandowski, Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry.

Die zuletzt vorherrschende Unruhe bei diesem Thema kann Kahn nicht nachvollziehen. "Ich verstehe ehrlich gesagt diese ganze Aufregung nicht. Die Spieler haben noch Verträge für die nächste Saison", sagte er. Dennoch habe es "eine hohe, hohe Priorität bei uns", mit dem Quartett zu verlängern.

"Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass wir zögern oder keine Eile hätten", sagte Kahn, allerdings sei "das nichts, was man im Vorbeilaufen regeln kann. Auch die Spieler haben ihre Vorstellungen, da muss man sich annähern, da gibt es viele Gespräche."

Dem restlichen Saisonverlauf blickt der einstige DFB- und Bayern-Kapitän "sehr, sehr positiv" entgegen - auch, weil in Leon Goretzka und Alphonso Davies zwei wichtige Stützen vor ihrer Rückkehr stünden. "Ich glaube und hoffe, dass wir in Topverfassung ins Titelrennen gehen und unsere Ziele in der Champions League erreichen können", sagte Kahn.