Verletzter Adeyemi fehlt dem DFB-Team

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Karim Adeyemi (r.) fehlt Bundestrainer Hansi Flick (l.)

Bundestrainer Hansi Flick muss beim Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr auf Angreifer Karim Adeyemi verzichten.

Der 20-Jährige von Red Bull Salzburg steht wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel nicht für die Länderspiele gegen Israel am 26. März und in den Niederlanden drei Tage später zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Flick hat damit noch 25 Akteure in seinem Kader, den er am Montagabend in Neu-Isenburg bei Frankfurt versammelt.

Neben Adeyemi muss er auf einige wichtige Spieler wie Leon Goretzka, Niklas Süle, Marco Reus, Jonas Hofmann oder Robin Gosens sowie Ausnahmetalent Florian Wirtz verzichten.