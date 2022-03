Bayern-Duo vor Startelf-Rückkehr?

via www.imago-images.de

Süle und Goretzka könnten bald wieder für den FC Bayern auf dem Platz stehen

Pünktlich zur heißen Phase in der Bundesliga und Champions League wird der FC Bayern einige Leistungsträger zurück im Kader begrüßen dürfen. Schon im kommenden Pflichtspiel gegen den SC Freiburg sollen mit Leon Goretzka und Niklas Süle zwei Nationalspieler in die Startelf zurückkehren.

Länderspielpausen im Frühjahr sahen die Verantwortlichen des FC Bayern in der Vergangenheit nicht selten mit großer Skepsis entgegen. Die aktuelle Unterbrechung spielt Julian Nagelsmann und Co. dagegen voll in die Karten.

Mit Leon Goretzka und Niklas Süle können zwei Leistungsträger die knapp zwei Wochen nutzen, um sich wieder an die Startelf heranzuspielen. Genau das ist auch der Plan.

Wie der "kicker" schreibt, soll sowohl der defensive Mittelfeldspieler als auch der Innenverteidiger beim kommenden Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (02. April) wieder zurück in die Startelf rücken. Im Vergleich zum Spiel gegen Union Berlin deutet sich somit eine etwas größere Rotation an. Tanguy Nianzou, Josip Stanisic und Jamal Musiala werden ihren Platz aller Voraussicht nach räumen müssen.

Wann steht Davies dem FC Bayern wieder zur Verfügung?

Süle litt zuletzt unter einem Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel. Worst Case wäre eine Ausfallzeit von rund vier Wochen gewesen, nun könnte es auf "nur" knapp drei Wochen hinauslaufen.

Deutlich länger ist die Leidenszeit von Goretzka. Der Mittelfeldspieler stand zuletzt im Dezember in einem Pflichtspiel für den Rekordmeister auf dem Platz. Hartnäckige Probleme mit der Patellasehne setzen ihn seitdem außer Gefecht. Gegen Union Berlin saß er zwar wieder auf der Bank, auf einen Kurzeinsatz verzichtete Nagelsmann allerdings.

Noch unklar ist dem "kicker" zufolge, wann Alphonso Davies wieder voll ins Training einsteigen wird. Der Kanadier werde sein Pensum in den nächsten Tagen zwar steigern, brauche aber noch Zeit, heißt es. Der Linksverteidiger leidet unter den Nachwirkungen einer Herzmuskelentzündung und soll nur äußerst behutsam an die Mannschaft herangeführt werden.