BVB-Ikone sieht "zu viele Mängel" bei Kimmich

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Kritik an den Defensivfähigkeiten von Joshua Kimmich vom FC Bayern

BVB-Vereinsikone Jürgen Kohler sieht die Rolle von Joshua Kimmich vom FC Bayern in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kritisch.

Kimmich sei zwar "ein herausragender Fußballer, ein Leader und überragender Spielgestalter", lobte Kohler den 27-Jährigen Mittelfeldspieler in einer "kicker"-Kolumne. "Aber er ist nicht der defensive Sechser, den es braucht, um Stabilität vor die Abwehrkette zu bekommen. Dafür zeigt er defensiv zu viele Mängel."

Laut Kohler fehle dem DFB-Team "ein Spielertyp, wie ihn der Italiener Jorginho ideal verkörpert: zweikampfstark und technisch gut, mannschaftsdienlich und unauffällig".

Der Star des FC Chelsea interpretiere "seine Rolle so, dass alle Verteidiger und Mittelfeldkollegen profitieren", schwärmte Kohler.

Defensive "das Hauptproblem" der Nationalmannschaft

Auch wegen der Causa Kimmich sei die Defensive "das Hauptproblem" im deutschen Kader im Hinblick auf die Winter-WM in Katar, so der Weltmeister von 1990.

Offensiv sieht Kohler "viele gute Möglichkeiten" für Bundestrainer Hansi Flick, "von Routinier Thomas Müller bis hin zum zehn Jahre jüngeren Kai Havertz". Manuel Neuer vom FC Bayern sei zudem "der beste Keeper der Welt".

DFB-Kader ohne BVB-Profis "gerechtfertigt"

Dass sich im aktuellen DFB-Aufgebot kein einziger BVB-Profi wiederfinde sei "aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen und fehlender Form gerechtfertigt", urteilte Kohler, in Dortmund einst als "Fußballgott" besungen.

"Ich glaube aber nicht, dass es so bleiben wird. Marco Reus hat die größten Chancen auf eine Rückkehr. Auch Emre Can gehört in den DFB-Kader, er kann das kämpferische Element einbringen", konstatierte der 56-Jährige.

Ein Fragezeichen setzt Kohler hinter BVB-Abwehrchef Mats Hummels. Es bleibe abzuwarten, "ob er an seine früheren Leistungen annähernd anknüpfen kann", schrieb der frühere Nationalspieler.

Insgesamt sei die Frage nach dem Standing Deutschlands im internationalen Vergleich "nur schwer zu beantworten", so Kohler. "Sieben Siege zum Start unter Hansi Flick waren wichtig für die Stimmung und das Selbstvertrauen, die WM-Qualifikation gelang souverän und frühzeitig – all das darf man jedoch nicht überbewerten, die bisherigen Gegner waren nicht stark genug."