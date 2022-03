Popstar Shakira meldet sich nach Reals Clásico-Debakel zu Wort

Antoine Couvercelle / Panoramic via www.imago-imag

Sängerin Shakira (l.) und Gerard Piqué (r.) sind seit 2010 ein Paar

Auch das noch: Als wäre die 0:4-Packung im Clásico gegen den wiedererstarkten FC Barcelona für Real Madrid nicht schlimm genug gewesen, kassierten die Königlichen im Anschluss auch noch reichlich Kritik. Barca-Spielerfrau Shakira hingegen war völlig aus dem Häuschen.

Der Demontage durch den wiederauferstandenen FC Barcelona folgte die schonungslose Abrechnung für Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti nahm die Schuld auf sich und entschuldigte sich für die Leistung, die spanischen Medien zerlegten die diesmal ganz in Schwarz spielenden Hausherren.

"Schwarze Nacht", prangte es auf der Titelseite der Sportzeitung "As", im Hintergrund der einstige Weltfußballer Luka Modric und der einstige Weltmeister Toni Kroos mit hängenden Köpfen und frustrierten Blicken.

0:4 - vier Tore ins Mark der Madrilenen. Die erste Niederlage im Clásico seit sechs Duellen. Und dann so, daheim im Estadio Santiago Bernabéu. Zusätzlich bitter: In den sozialen Netzwerken wurde Real anschließend mit Spott überschüttet. Auch Pop-Star Shakira, seit elf Jahren mit Barcas Gerard Piqué verheiratet, konnte sich eine Äußerung nicht verkneifen.

Piqué-Gattin Shakira aus dem Häuschen

Während ihr Gatte kurz nach Spielschluss nur einen Tweet mit den Worten "We are back" ("Wir sind zurück.") abgesetzt hatte, ging die Kolumbianerin einen Schritt weiter und postete ein Bild von sich mit vier ausgestreckten Fingern, die für die vier Tore der Katalanen gestanden haben dürften.

Dazu schrieb die 45-Jährige: "Gerard lässt mich diese Dinge nicht öffentlich sagen. Aber nur er mit seinem Heldenmut kann so spielen, trotz Verletzungen und Schmerzen, und immer sein Bestes geben. Und ich sage das nicht nur, weil er mein Mann ist, sondern auch der beste Innenverteidiger der Welt!"

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) 20. März 2022

Am Sonntagabend hatte der frühere BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang den FC Barcelona in der 29. Minute in Führung gebracht. Noch vor der Pause erhöhte Ronald Araújo (38.), ehe Ferrán Torres (47.) kurz nach dem Seitenwechsel die Hoffnungen der Heimfans auf ein Aufbäumen der Gastgeber zunichte machte. Mit seinem zweiten Treffer (51.) besiegelte Aubameyang den Triumph der Katalanen im ewig jungen Duell der beiden spanischen Top-Klubs.

In der Tabelle liegt Real mit 66 Punkten immer noch klar vorn. Zweiter ist der FC Sevilla mit 57 Zählern. Dann kommen der FC Barcelona und Atlético Madrid, beide mit 54 Punkten. Neun Spieltage stehen noch an, Barca hat zudem ein Nachholspiel - 30 Punkte sind also zu holen im Maximalfall.