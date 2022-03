DFB-Team zunächst ohne Joshua Kimmich

Marc Schueler via www.imago-images.de

Bundestrainer Hansi Flick muss an den ersten Tagen auf Bayern-Profi Joshua Kimmich verzichten

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss beim Auftakt des WM-Jahres zunächst auf Mittelfeldchef Joshua Kimmich verzichten.

Der Profi von Bayern München und seine Lebensgefährtin erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind, Kimmich werde daher zunächst nicht zu seinen Teamkollegen in Gravenbruch bei Frankfurt stoßen.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

"Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist", sagte Bundestrainer Hansi Flick, dem zunächst 24 Spieler zur Verfügung stehen.

Das erste Länderspiel im WM-Jahr findet am Samstag (20:45 Uhr/ZDF) in Sinsheim statt, Gegner ist Israel. Drei Tage später kommt es in Amsterdam gegen die Niederlande zum ersten Härtetest.

Ob Kimmich oder andere Spieler des 25-köpfigen Kaders für die Länderspiele am Samstag in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden ausfallen, hing auch am Corona-Eingangstest. "Da wollten wir einfach auf Nummer sicher gehen", begründete Flick die Maßnahme - wohlwissend, dass ihm beim letzten Eingangstest im November gleich fünf Spieler weggebrochen waren.

Kritik von Weltmeister Kohler an Kimmich

Kimmich war einer davon, was die Impfdebatte um seine Person weiter angeheizt hatte. Erst verweigerte er den Pieks, dann erkrankte er selbst an COVID-19 und zeigte schließlich Reue. Es sei "eine sehr, sehr schwierige Zeit" gewesen, gab Kimmich zu. Er habe seine Mitspieler "im Stich gelassen".

Gegen Israel, spätestens aber im Klassiker gegen die Niederlande soll er als dreifacher Familienvater wieder den Stabilisator geben. Aber kann er das auch? Jürgen Kohler hat da seine Zweifel. "Joshua Kimmich ist ein herausragender Fußballer, ein Leader und überragender Spielgestalter", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "kicker"-Kolumne: "Aber er ist nicht der defensive Sechser, den es braucht, um Stabilität vor die Abwehrkette zu bekommen." Dafür habe Kimmich "defensiv zu viele Mängel" - und das führe zu einem grundlegenden Defensivproblem in der Nationalmannschaft, analysierte der frühere Weltklasse-Verteidiger.

Flick dürfte ähnliche Gedanken haben. Zumindest nominierte er zum Jahresauftakt in Rückkehrer Julian Weigl und Neuling Anton Stach zwei defensive Mittelfeldspieler "als Alternative für Jo Kimmich". Er schaue "gerade auf der Position des Sechsers, wer ein Stabilisator sein könnte".

Musiala nicht nur beim FC Bayern auf der Sechs?

Eine zusätzliche Absicherung vor der Abwehr dürfte in den Duellen mit den starken Niederländern sowie im Juni in der Nations League gegen Europameister Italien und EM-Finalist England ein Mittel sein. Möglich ist aber auch, dass Kimmich wie zuletzt bei den Bayern in Jamal Musiala einen deutlich offensiveren Partner an die Seite gestellt bekommt. "Ich habe auch schon daran gedacht, ihn auf der Sechs spielen zu lassen", verriet Flick.

Er wolle mit Blick auf die Winter-WM in Katar "einen Mix aus Einspielen und Ausprobieren" finden, sagte der Bundestrainer über den Jahreseinstand. Wegen der Ausfälle von Leistungsträgern wie Niklas Süle, Leon Goretzka, Jonas Hofmann, Robin Gosens und Marco Reus ist der 57-Jährige zu mehr Tests gezwungen, als es ihm lieb ist.

Kimmich ist und bleibt aber seine Konstante. Das war schon in München so, wo er den Rechtsverteidiger einst mit großem Erfolg auf die Sechs beordert hatte. Das Vertrauensverhältnis zwischen beiden ist enorm, in der Impfdebatte hatte sich Flick trotz anderer Meinung vor den Spieler gestellt ("Es werden Grenzen überschritten").

Kimmich will dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen - sofern bei der Geburt alles gut verläuft und sein Coronatest negativ ausfällt.