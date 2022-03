Ärger beim Anlegen: Abramovich-Yachten docken in der Türkei

Carl Groll via www.imago-images.de

Abramovich-Yacht "Solaris" hat im Hafen von Bodrum angelegt

Die tagelange Irrfahrt der beiden Mega-Yachten von Chelsea-Besitzer Roman Abramovich ist vorerst beendet. Am Montagabend legten sowohl die "Solaris" als auch die "Ecplise" in türkischen Häfen an. Ganz reibungslos verlief das allerdings nicht.

Nachdem tagelang über die Routen und Ziele der beiden Abramovich-Yachten gerätselt wurde, hat der russische Oligarch und Noch-Besitzer des FC Chelsea nun einen Zufluchtsort für die beiden Schiffe, die einen geschätzten Gesamtwert von rund 1,3 Milliarden Euro haben, gefunden.

Zunächst legte die "Solaris" im Hafen von Bodrum an. Die Küstenstadt steht bei Abramovich hoch im Kurs. Lokalen Medien zufolge verbrachte der Oligarch hier in der Vergangenheit regelmäßig seinen Urlaub.

Das Manöver der Mega-Yacht, die zuvor rund zwei Wochen scheinbar ziellos durch das Mittelmeer kreuzte, verlief allerdings nicht ohne Störfeuer. So berichtete zunächst die Nachrichtenagentur "Reuters" von einem kleinen Boot mit ukrainischen Aktivisten, die das Andocken verhindern wollten.

Videos, die kurz darauf im Netz auftauchten, zeigen, wie sich die Gruppe mit ihrem kleinen Motorboot vor den Bug der 140 Meter langen "Solaris" setze, die ukrainische Flagge schwenkte und immer wieder "No War" (dt.: kein Krieg) rief. Nach kurzer Zeit war der Widerstand allerdings gebrochen und die "Solaris" konnte wie geplant anlegen.

🇹🇷🇺🇦 | Un grupo de jóvenes ucranianos, miembros de un club de navegantes, intentó impedir que el yate del oligarca ruso Roman Abramovich atracara en el puerto de Bodrum, Turquía. El yate atracó solo con la ayuda de la policía. pic.twitter.com/SCJMyroalk — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) 21. März 2022

Wie geht es mit den Abramovich-Yachten weiter?

Wenige Stunden später fand schließlich auch die "Eclipse" einen neuen Zufluchtsort. Nachdem die über 160 Meter lange Mega-Yacht zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch auf den Bahamas weilte und anschließend in hohem Tempo den Atlantik überquerte, irrte auch sie zuletzt im Mittelmeer umher.

Am Montag legte die "Eclipse" schließlich im Hafen von Marmaris an, nur rund 100 km südöstlich von Bodrum.

Wie es nun mit den beiden Mega-Yachten weitergeht, ist nicht klar. Festgesetzt werden die Schiffe in der Türkei, die in der Kriegsfrage als eine der wenigen europäischen Nationen eine neutrale Rolle eingenommen hat, vorerst nicht. Alle anderen europäischen Häfen sind für Abramovichs Yachten hingegen tabu.