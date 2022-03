LIVE: DFB-Team ohne BVB-Stars! Das sagt der Kapitän

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Manuel Neuer stellt sich den Fragen der Presse

Sieben Mal stand Hansi Flick bislang als Bundestrainer an der Seitenlinie, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Auftritte hatte. Die perfekte Bilanz: sieben Siege und 31:2 Tore. Am Samstag steht in der PreZero Arena in Sinsheim die achte Partie der Flick-Ära auf dem Programm. Vorab stellen sich Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern und DFB-Manager Oliver Bierhoff den Fragen der Presse.

sport.de streamt die PK (Video öffnet sich im Artikelbild) ab 12:45 Uhr live.

Im Vorfeld der Partie sorgte Flicks Nominierung bereits für leicht Unstimmigkeiten bei Borussia Dortmund. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga stellt dieses Mal keinen einzigen Akteur im deutschen Kader und ließ sich nicht nehmen, zu vermelden, dass man diesen Umstand deutlich wahrgenommen hat.

"Der Bundestrainer hat mit uns kommuniziert", sagte Zorc der "WAZ". "Zum einen sind die, die infrage kommen, krank, oder sie kommen gerade erst aus Verletzungspausen. Ansonsten gilt ganz klar: Alle sind aufgerufen, Leistung zu bringen."

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung und ab Sommer Zorcs Nachfolger beim BVB, hatte ironisch erklärt, man habe selbst in der nun anstehenden Länderspiel-Pause "eine gute Trainingsgruppe. Es sind ja viele deutsche Nationalspieler da."

Auch er verwies auf das Gespräch mit Flick und erklärte: "Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen." Eine Aussage, mit der Bierhoff und Neuer durchaus konfrontiert werden dürften.

Ex-BVB-Star nach fünf Jahren zurück

Mit dabei ist hingegen ein Spieler, der einst beim BVB zum DFB-Star avancierte, seit fünf Jahren aber nicht mehr berücksichtigt wurde: Julian Weigl.

"Julian war lange nicht dabei. Wir wissen, was er kann, aber wir wollen ihn auch mal live sehen", erklärte Flick. Er sucht nämlich für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar nach einem Back-up für Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld: "Neben Jo Kimmich brauchen wir eine Alternative." Er brauche auf der Position des Sechsers einen weiteren Spieler, der "eine Art Stabilisator sein" könnte. Weigl bringe genau diese Qualitäten mit.