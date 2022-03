DFB-Team droht starker Gegner bei WM

AFP/SID/KURT SCHORRER

Deutschland könnte bei der WM-Auslosung in Topf zwei landen

Die Fußball-Weltrangliste am 31. März entscheidet über die WM-Gruppenköpfe bei der Auslosung einen Tag später in Doha/Katar. Das gab der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt.

Die deutsche Nationalmannschaft wird damit höchstwahrscheinlich in Topf zwei landen und damit schon in der Vorrunde der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) auf einen starken Gegner treffen.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegt derzeit Rang elf in der Weltrangliste. Neben Gastgeber Katar werden die besten sieben Teams gesetzt.

Teams derselben Konföderation können nicht in derselben Gruppe landen - mit Ausnahme der Europäer.