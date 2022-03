Hofmann gewährt Einblick: So kam es zum Gladbach-Absturz

IMAGO/H. Langer

Einer der wenigen Lichtblicke in Gladbach: Jonas Hofmann

In den vergangenen Monaten hat Borussia Mönchengladbach einen alarmierenden sportlichen Absturz erlebt. Zwischenzeitlich lag die Fohlenelf bedrohlich nah an der Abstiegsregion, auch jetzt ist die Gefahr noch nicht komplett gebannt. Für Führungsspieler Jonas Hofmann liegen die Gründe für die Misere auf der Hand.

Als einer der wenigen Gewinner der laufenden Spielzeit könnte sich Jonas Hofmann beim Thema Selbstkritik eigentlich vornehm zurückhalten und denjenigen, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, den Vortritt lassen. Doch der 29-Jährige will den Finger in die Wunde legen.

"Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gehört: Mit diesem Kader kann man gar nicht absteigen. Aber wenn man nach dem 27. Spieltag knapp über den Abstiegsrängen steht, hat das eine Aussagekraft. So ehrlich muss man sein", betonte der vielseitige Profi im Interview mit der "Sport Bild".

Durch zwei Siege - einer regulär gegen Hertha BSC, ein weiterer wohl am Grünen Tisch gegen den VfL Bochum - haben sich die Gladbacher jüngst etwas Luft verschafft, allerdings beträgt der Vorsprung auf Rang 16 weiterhin nur sieben Punkte.

Gladbach: Hofmann nimmt Thuram und Hütter in Schutz

"Fußball entscheidet sich nicht nur über die Qualität der Spieler – man muss die Qualität auch auf den Platz bringen. Es zählt nicht immer nur schön zu spielen, wenn man den Ball hat", stellte Hofmann klar, woran es bei der Borussia haperte.

Der deutsche Nationalspieler ging noch weiter ins Detail: "Es zählen ganz einfache Dinge wie Kommunikation, dass man sich untereinander kurze, klare Anweisungen gibt. Es geht darum, konzentriert und hellwach zu sein, gegen den Ball zu arbeiten. Das haben wir leider in dieser Saison in der Kombination zu oft nicht hinbekommen."

Zugleich verneinte er ein Mentalitätsproblem innerhalb des Teams. Auch seinen vielkritisierten Mitspieler Marcus Thuram ("Geht nur auf den Platz mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen") nahm Hofmann in Schutz, ebenso Coach Adi Hütter.

"Ich finde, dass er als Trainer und seine Ansätze gut zu Borussia passen. Das aggressive Pressing, schnell nach vorne zu spielen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis so etwas dann in Fahrt kommt", erklärte der gebürtige Heidelberger, der 2016 vom BVB nach Gladbach gewechselt war und in dieser Spielzeit schon acht Mal traf.

Hofmanns Zukunft in Gladbach weiter offen

Hofmanns aktuelles Arbeitspapier bei den Fohlen läuft 2023 aus. Bislang hält sich der Rechtsfuß alle Optionen offen. Einen ablösefreien Abgang nach Vertragsende schloss er allerdings aus.

"Ich habe eine besondere Beziehung zu Borussia. Was meine sportlichen Pläne angeht, werde ich dem Verein gegenüber ganz offen und ehrlich kommunizieren. Andersherum ist es ja genauso", kündigte der 29-Jährige, der unter anderem bei Atlético Madrid hoch im Kurs stehen soll, an.

Eine Verlängerung ist jedenfalls noch nicht vom Tisch. "Ich spiele nun in meiner siebten Saison für Gladbach, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das verbindet. Außerdem fühle ich mich im Verein sehr wohl", verdeutlichte Hofmann.