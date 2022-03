Medien: FC Bayern muss Haaland abhaken

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Star Erling Haaland wechselt wohl nicht zum FC Bayern

Der FC Bayern hat mit Robert Lewandowski einen absoluten Weltklasse-Angreifer in den eigenen Reihen. Dennoch werden die Münchner auch immer wieder mit einer Verpflichtung von BVB-Star Erling Haaland in Verbindung gebracht. Allerdings kann sich der Rekordmeister den Dortmunder Shootingstar wohl nicht leisten.

Wo spielt Erling Haaland in der kommenden Saison? Diese Frage wird in der Fußball-Szene seit Monaten heiß diskutiert. Der 21-Jährige kann Borussia Dortmund im Sommer wegen einer Ausstiegsklausel vorzeitig für kolportierte 75 bis 85 Millionen Euro verlassen. Ein Wechsel erscheint derzeit als das wahrscheinlichste Szenario. Die europäischen Spitzenklubs haben sich bereits in Stellung gebracht.

Manchester City und Real Madrid gelten im Transfer-Poker als die Top-Favoriten auf eine Verpflichtung. Doch im Zuge der Gerüchte wird der FC Bayern ebenfalls immer wieder als möglicher Abnehmer genannt.

Laut "Sport Bild" gilt Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn im Verein schon lange als Fan von Haaland. Zuletzt traf sich der 52-Jährige bei einem Kurztrip nach Monaco mit dessen Berater Mino Raiola. Doch offenbar muss sich der FC Bayern einen möglichen Kauf Haalands aus einem simplen Grund abschminken.

Haaland würde das Transfer-Budget des FC Bayern sprengen

Dem Sportmagazin zufolge soll der Aufsichtsrat bei seiner letzten Sitzung ein Transfer-Budget für die kommende Saison freigegeben haben.

Das Problem: Eine Verpflichtung des BVB-Torjägers würde den gesteckten Rahmen sprengen. So müsste der FC Bayern für Ablösesumme, Gehalt und Berater-Honorare angeblich ein Paket von rund 355 Millionen Euro schnüren.

Die Folge: Der FC Bayern muss sich von den Gedankenspielen mit Haaland verabschieden. Mit Robert Lewandowski steht dem Bundesliga-Primus aber noch ein verlässlicher Torjäger zur Verfügung. Der Vertrag des 33-Jährigen ist noch bis 2023 datiert. Zuletzt hieß es, Gespräche über eine Verlängerung würden in Kürze folgen.