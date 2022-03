Enthüllt: So hat sich der Ton beim HSV verschärft

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Beim HSV zeigte die Formkurve zuletzt nach unten

Jährlich grüßt das Murmeltier: Zum vierten Mal in Serie droht dem Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga der späte Knockout. Dabei spielen die Rothosen eigentlich keine schlechte Saison, wie der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals und die wenigsten Niederlagen der Liga belegen. Dennoch würde ein neuerliches Scheitern im Kampf um die ersten drei Plätze dem Ansehen des Klubs nachhaltig schaden - ebenso wie dem Status von Trainer Tim Walter. Der zieht nun die Zügel an.

Durch den Last-Minute-Ausgleich in Düsseldorf konnte der HSV die dritte Liga-Pleite in Serie zuletzt gerade noch abwenden. Als gefühlter Sieger verließen die Rothosen den Platz trotzdem nicht.

Aktuell trennen Sonny Kittel und Co. stolze neun Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz, immerhin sechs sind es bis zu Relegationsrang drei. Immerhin können die Hanseaten den Rückstand durch das Nachhol-Heimspiel gegen Kellerkind Erzgebirge Aue noch verkürzen.

Nichtsdestotrotz ist die Stimmung rund um den Volkspark angespannt. Lediglich zwei Heim-Erfolge gegen Aue und den SC Paderborn dürften die Hoffnungen des Vereins auf die ersehnte Bundesliga-Rückkehr am Leben halten.

HSV: Walter bat zur Analyse-Sitzung

Der zunehmend in der Kritik stehende Coach Tim Walter schlägt daher nun härtere Töne an. Laut "Sport Bild" bat er seine Schützlinge nach dem Düsseldorf-Spiel am vergangenen Sonntag zu einer längeren Analyse-Sitzung.

Dabei seien "der miese Spielaufbau aus dem Mittelfeld heraus, das schlechte Herausarbeiten von Torchancen und das mangelhafte Verteidigen bei Standard-Situationen" thematisiert und durch Videos untermalt worden. Walters Ziel: Die Sinne aller Profis sollen für den Endspurt noch einmal geschärft werden.

Bislang soll der Übungsleiter noch fest im Sattel sitzen, da er die "Kabine im Griff" haben soll und nach außen hin Optimismus und Selbstvertrauen ausstrahlt. Seine Bosse würden diese Faktoren sehr schätzen, heißt es.

Sollte am Ende jedoch wieder nur Platz vier oder weniger herausspringen, könnte auch der Job des 46-Jährigen in Gefahr geraten ...