BVB vor schwierigen Reus-Verhandlungen

Revierfoto via www.imago-images.de

Marco Reus ist Kapitän des BVB

349 Pflichtspiele, 153 Tore (die zweitmeisten in der Historie des BVB), 108 Assists: Die Bilanz von Marco Reus im Trikot von Borussia Dortmund ist außergewöhnlich. Bis zum Sommer 2023 hat der 32-Jährige noch Zeit, um weiter an seinem Legendenstatus zu arbeiten - dann endet sein Vertrag. Unter gewissen Umständen soll allerdings auch eine nochmalige Verlängerung möglich sein.

Einer erster "Gipfel" zwischen dem Berater von Marco Reus und BVB-Manager Sebastian Kehl, der im Sommer die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor der Borussen antritt, soll bereits erfolgt sein. Das berichtet "Sport1" im Podcast "Die Dortmund-Woche".

Kehl wolle sich das erstmal "alles anhören", so Patrick Berger von "Sport1". Um mehr als ein loses Abtasten soll es sich vorerst noch nicht gehandelt haben. Es wird allerdings erwartet, dass die Gespräche demnächst intensiver ausfallen.

Dass die Dortmunder schon jetzt das Gespräch suchen, wertet Berger als Zeichen der Wertschätzung, die man dem Kapitän entgegenbringen will. "Es ist auch die Frage, wie früh ein Verein in solchen Gesprächen auf seine Spieler zugeht."

Berger und seine Reporter-Kollege Oliver Müller mutmaßen in "Die Dortmund-Woche", dass sich Reus durchaus vorstellen kann, die Fußball-Schuhe nicht vor dem Sommer 2025 an den Nagel zu hängen. Wenn er seine Karriere allerdings in Dortmund fortsetzen will, wird der Offensiv-Star demnach Abstriche machen.

BVB in Verhandlungen unter Druck

Mit einem Jahressalär von zwölf Millionen Euro ist Reus derzeit Topverdiener der Borussen. Ein Status, den Reus bei einer Verlängerung beim BVB wohl eher nicht aufrechterhalten kann. "Es wird spannend sein, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird: Gibt es künftig vielleicht einen leistungsbezogenen Vertrag?", so Berger und Müller.

Allerdings erwartet Müller nicht, dass Reus es dem BVB leicht machen wird. Anders als viele Stars, die die Schwarz-Gelben verlassen hätten, hat sich Reus "immer committed zum BVB. Das wird den Verein in Gesprächen auch unter Druck setzen".

Auch Berger sieht Reus in einer starken Position: "Wieso soll ich vom Gehalt runter? Ich bin Kapitän, verkaufe euch die meisten Trikots, bin bei allen Sponsoring-Terminen dabei. Er hat sportlich zudem im letzten Jahr voll abgeliefert", lautet die Begründung.