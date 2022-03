Schalke 04 im Aufwind: So gelang Büskens der Traumstart

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mike Büskens will den FC Schalke im Endspurt noch zum Aufstieg führen

In erstaunlich kurzer Zeit hat Vereins-Urgestein Mike Büskens mit dem FC Schalke 04 den Turnaround geschafft - nicht nur ergebnis-, sondern auch stimmungstechnisch. Vor dem Endspurt der 2. Bundesliga glaubt ganz Gelsenkirchen wieder an den Aufstieg. Doch noch sind einige Hürden im Weg.

Nach seiner Rückkehr auf die Schalker Trainerbank wirkte Mike Büskens erschöpft, aber zufrieden. "Einsatz und Charakter der Mannschaft haben heute gestimmt", betonte der Interims-Coach der Königsblauen, nachdem seine Schützlinge einen schwer erkämpften 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Hannover 96 gefeiert hatten. Es war das passende Geschenk zu seinem 54. Geburtstag.

Nur noch vier Zähler beträgt für den Tabellenvierten der Rückstand auf die beiden direkten Aufstiegsränge, die der FC St. Pauli und Werder Bremen (je 51 Punkte) aktuell belegen.

Aufbruchstimmung ist also erlaubt, Euphorie hingegen noch nicht. "In den kommenden Wochen warten weitere anspruchsvolle Aufgaben auf uns. Die gehen wir gemeinsam als Team mit viel Energie an", richtete Büskens den Fokus bereits auf die anstehenden Herausforderungen.

Und die haben es in sich: Mit Ausnahme des Hamburger SV trifft S04 in den verbleibenden sieben Begegnungen noch auf alle direkten Konkurrenten im Rennen um den Aufstieg - drei Mal zuhause (gegen den 1. FC Heidenheim, Werder Bremen und den FC St. Pauli) sowie zwei Mal in der Fremde (beim SV Darmstadt und beim 1. FC Nürnberg).

Nach den jüngsten Eindrücken können Büskens und Co. die Wochen der Wahrheit jedoch mit breiter Brust in Angriff nehmen.

FC Schalke 04: Büskens' Veränderungen zeigen Wirkung

Taktisch wie personell hat Büskens, der sein erstes Spiel als Chef an der Seitenlinie in Ingolstadt coronabedingt noch verpasst hatte, bisher viele richtige Entscheidungen getroffen.

Als goldrichtig hat sich seine Maßnahme, die von seinem Vorgänger Dimitrios Grammozis bevorzugte Dreierkette abzuschaffen, erwiesen. Im neuen 4-4-2 mit Doppel-Sechs wirkt die Mannschaft stabiler, die Balance zwischen Defensive und Offensive passt wieder.

Hinzu kommt, dass zuvor gehemmt wirkende Profis unter Büskens und seinem Co Matthias Kreutzer aufgeblüht sind. Speziell Rodrigo Zalazar und Dominick Drexler sind kaum wiederzuerkennen, bringen wichtige Impulse ins Angriffsspiel. Auch Winter-Neuzugang Marius Lode darf sich als Gewinner des Trainer-Wechsels fühlen, fürs Erste hat sich der Norweger in der Abwehr festgespielt.

"Symbiose von Zuschauern und Spielern" soll FC Schalke beflügeln

Ein weiteres Faustpfand der Schalker sind die eigenen Fans, die gegen Hannover zuletzt für Bundesliga-Atmosphäre sorgten. 55.152 Besucher sind in der 2. Liga sicher nicht selbstverständlich, gerade in den direkten Duellen mit Werder und St. Pauli hoffen die Knappen auf einen Extra-Schub von den Rängen.

"Diese Symbiose von Zuschauern und Spielern ist das, was Schalke ausmacht", hob Büskens nach dem Erfolg gegen 96 hervor, während Drexler die Anhänger bei "Sky" als "Riesen-Trumpf" adelte.

Diesen Rückenwind will der Ruhrpott-Klub bis zum 34. Spieltag für sich nutzen und mindestens noch einen Platz nach oben klettern. Lieber wäre allen Beteiligten freilich der direkte Aufstieg, schließlich ist die Bilanz der Zweitligisten seit der Wiedereinführung der Relegation vor 13 Jahren ziemlich ernüchternd.

Büskens macht bei Schalke 04 Werbung in eigener Sache

So weit will auf Schalke jedoch noch keiner denken. Im Vordergrund steht die Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends, der nach der Länderspielpause auswärts bei Kellerkind Dynamo Dresden bestätigt werden soll.

Für Büskens die nächste Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu machen. Eigentlich hatte der legendäre Eurofighter ausgeschlossen, länger als bis zum Sommer den Chef-Posten zu übernehmen.

Führt die Aufholjagd der Königsblauen aber zum Happy End Wiederaufstieg, könnte S04-Sportdirektor Rouven Schröder den Fan-Liebling durchaus noch einmal zum Gespräch bitten. Und wer weiß - vielleicht entwickelt sich ja auch bei Büskens wieder Lust auf mehr ...

Heiko Lütkehus