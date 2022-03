Gnabry sagt Länderspiel ab - BVB-Star nachnominiert

IMAGO/Peter Hartenfelser

Serge Gnabry vom FC Bayern hat das Teamquartier der DFB-Auswahl verlassen

Bundestrainer Hansi Flick musste vor dem anstehenden Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel (Samstag, 20:45 Uhr) und die Niederlande (Dienstag, 20:45 Uhr) noch einmal reagieren und seinen Kader umbauen. Serge Gnabry vom FC Bayern fällt für die Partien aus, ein Spieler von Borussia Dortmund füllt die Lücke.

Serge Gnabry habe das Teamhotel in Gravenbruch bei Frankfurt "am Mittwoch mit leichten Symptomen eines grippalen Infekts verlassen", verkündete der DFB in einer offiziellen Mitteilung. Es handele sich um "eine Vorsichtsmaßnahme". Sämtliche Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus seien zuvor negativ ausgefallen.

Für den Auftakt des Länderspieljahres hat Bundestrainer Hansi Flick Julian Brandt von Borussia Dortmund nachnominiert. Der Offensivspieler wird im Tagesverlauf erwartet. Bislang war kein BVB-Akteur im Kader vertreten.

Brandt bestritt bislang 36 Länderspiele für die A-Auswahl (3 Tore), schaffte es aber nur 2018 zu einem großen Turnier. Bei der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Russland spielte der gebürtige Bremer aber eine sehr untergeordnete Rolle und kam lediglich zu drei Kurzeinsätzen. Unter Flick stand Brandt noch gar nicht auf dem Rasen.

Flick vor ersten richtigen Härtetest mit der DFB-Auswahl

Apropos Flick: Für den 57-Jährigen werden es die Länderspiele acht und neun als Bundestrainer. Bislang konnte das DFB-Team alle Spiele unter der Führung des einstigen Triple-Coaches des FC Bayern gewinnen. Dabei stehen herausragende 31:2 Tore zu Buche.

Auch gegen Israel dürfte die deutsche Auswahl am Samstag als klarer Favorit ins Rennen gehen, der Vergleich mit den Niederlanden am Dienstag darf dann allerdings als erster richtiger Härtetest der Flick-Ära gelten.

Bislang hießen die Gegner im Rahmen der WM-Qualifikation je zweimal Armenien und Liechtenstein sowie Rumänien, Nordmazedonien und Island.