Windhorst wehrt sich gegen "erfundene" Aussagen

Matthias Koch via www.imago-images.de

Lars Windhorst meldete sich via Twitter am Mittwoch zu Wort

Die Meldungen um den internen Streit beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC reißen nicht ab. Am Mittwochnachmittag meldete sich der Großinvestor Lars Windhorst persönlich zu Wort, um sich gegen die jüngste Berichterstattung über ihn zur Wehr zu setzen.

Was war passiert? In einem "Sport Bild"-Bericht hatte es zuletzt geheißen, Windhorst habe sich vor einiger Zeit zu einem Geheim-Meeting mit Herthas Sportvorstand Fredi Bobic getroffen.

Dabei soll Windhorst unter anderem das Versprechen abgegeben haben, sich mindestens bis zum angestrebten Klassenerhalt in der Bundesliga nicht mehr öffentlich negativ über Hertha BSC zu äußern.

Anschließend soll er dieses Versprechen am letzten Wochenende gebrochen haben, als er öffentlich zum Sturz des Vereinspräsidenten Werner Gegenbauer aufrief.

Den Vorwurf in dem Medienbericht, wortbrüchig geworden zu sein, wollte der 45-jährige Hertha-Investor am Mittwoch nicht stehenlassen. Eine derartige mündliche Zusicherung, sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sportlichen oder administrativen Themen Hertha BSC betreffend äußern zu werden, habe es nie gegeben, erklärte Windhorst via Twitter.

"Die Behauptung, ich hätte bei einem Treffen mit Fredi Bobic zugesagt, mich bis Mai nicht mehr öffentlich zu Hertha zu äußern, ist erfunden und gelogen. Ich kann und würde eine solche Zusage nie geben. Denn ich bin für Transparenz, Offenheit und gegen Hinterzimmer", schrieb der Gesellschafter der Tennor Holding in den sozialen Medien.

Ihn mache die Art der Auseinandersetzung, wie sie nach Windhorsts Wahrnehmung derzeit von den Medien praktiziert werde, "sehr betroffen".

Liebe Hertha-Freunde, wiederholt bin ich in der Presse im Hinblick auf eine angebliche Zusage an #Hertha des Wortbruchs bezichtigt worden. Mich macht diese Art der Auseinandersetzung sehr betroffen! — Lars Windhorst (@LarsWindhorst) 23. März 2022

In Wahrheit war zum Zeitpunkt des Treffens mit Fredi Bobic längst mit der "Bild" ein Interview-Termin vereinbart gewesen, bei dem "natürlich" klar gewesen sei, dass es um Hertha BSC gehen würde.

Im Gespräch mit "Bild TV" waren unter anderem die Knallhart-Aussagen gegen Präsident Gegenbauer gefallen.