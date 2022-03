Knäbel erklärt Schalkes ungewöhnliche Nachwuchsarbeit

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Peter Knäbel ist Sportvorstand des FC Schalke 04

In der Nachwuchsarbeit geht der FC Schalke 04 seit einiger Zeit ungewöhnliche Wege und sucht in den Niederungen des Amateurfußballs nach Spielern für seine Profi-Mannschaft - warum, das liegt für Sportvorstand Peter Knäbel auf der Hand.

Florian Flick, Blendi Idrizi und Henning Matriciani gehörten in dieser Saison fest zum Profi-Kader des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Flick kam in Pflichtspielen 2021/2022 bereits 21 Mal, Idrizi 19 Mal und Matriciani immerhin achtmal zum Einsatz.

Gemeinsam ist allen drei Akteuren, dass sie niemals das Nachwuchsleistungszentrum eines großen Vereins durchliefen - ein ungewöhnlicher Werdegang heutzutage. Flick stammt aus der Jugend von Waldhof Mannheim, Idrizi kickte vor vier Jahren noch bei Blau-Weiß Friesdorf in der Mittelrheinliga, Matriciani wurde beim SV Lippstadt 08 ausgebildet.

"Echte Chance" für "Spieler der zweiten Welle" beim FC Schalke 04

Dass sie den Schalker Talentspähern dennoch auffielen, ist auch das Ergebnis der Nachwuchsphilosophie der Königsblauen. "Den Übergang vom Junioren- in den Seniorenfußball müssen wir als wichtigsten Teil der Ausbildung begreifen. Und dieser verläuft immer individuell", erklärte Sportvorstand Peter Knäbel gegenüber der "WAZ".

Der früherer HSV-Sportdirektor ergänzte: "Die gute Arbeit und den Wert der Vereine wie beispielsweise Waldhof Mannheim, Fortuna Köln oder auch SV Lippstadt 08 muss man sehen und wertschätzen. Auch in den Spielern aus diesen Vereinen kann enorm viel Potential stecken, und genau das ist entscheidend für Schalke 04."

Damit Spieler wie Flick, Idrizi und Matriciani nicht durchs Raster fallen, brauche es "den Blick, die nötigen Strukturen und vor allem die notwendige Geduld. Die Spieler der zweiten Welle sollen wissen, dass sie gesehen werden und bei Schalke 04 eine echte Chance bekommen", stellte Knäbel fest.

FC Schalke 04: Nächstes "Amateur-Talent" vor Beförderung?

Knäbel wies in diesem Zusammenhang auf zwei für diesen Bereich spezialisierte Scouts sowie die "Verzahnung zwischen der Knappenschmiede und der Lizenzmannschaft" auf Schalke hin. "Wer in der U23 überzeugende Leistungen zeigt, kann und soll auch die Chance bekommen, sich bei den Profis zu beweisen."

Flick, Idrizi und Matriciani hätten "mit Fleiß, Geduld und dem nötigen Selbstvertrauen ihre Chance genutzt", lobte Knäbel.

Mit U23-Angreifer Nick Castelle steht bereits der nächste Akteur dieser Art in den Startlöchern. "Wir müssen den Mut haben, Projekte dieser Art zu versuchen. Es freut mich für ihn, dass er in seinem ersten U23-Pflichtspiel direkt getroffen hat und bislang bei fast jedem Spiel in der Startelf stand", sagte Knäbel über den 19-Jährigen, der vor seinem Wechsel zu Schalke im Januar in der Landesliga beim VfL Senden spielte.