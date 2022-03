Wolfsburg gibt Sieg gegen Arsenal aus der Hand

IMAGO/David Klein

Der VfL Wolfsburg und der FC Arsenal trennten sich unentschieden

Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat in der Champions League der Fußballerinnen den Grundstein für den Sprung ins Halbfinale gelegt.

Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal kassierte der zweimalige Gewinner der Königsklasse am Mittwoch erst in der 89. Minute das Tor zum Endstand von 1:1 (1:0).

Tabea Waßmuth (19.) nutzte per Kopf im Emirates Stadium die erste Wolfsburger Torchance, anschließend zogen sich die Gäste zurück. Arsenal wurde stetig besser und hatte kurz nach der Pause mehrere Großchancen, der VfL von Trainer Tommy Stroot hielt mit Kampf und Leidenschaft dagegen. Waßmuth und die frühere Arsenal-Spielerin Jill Roord trafen unmittelbar nacheinander den Pfosten (61.). Der Ausgleich gelang schließlich Carlotte Wubben-Moy.

Das Rückspiel wird am 31. März (18:45 Uhr/DAZN) in der Wolfsburger VW-Arena ausgetragen, in der sonst das Männer-Team des VfL spielt. Am Dienstag hatten die deutschen Meisterinnen von Bayern München ihr Hinspiel gegen Paris St. Germain in der Allianz Arena 1:2 verloren. Juventus Turin bezwang Olympique Lyon am Mittwoch 2:1 (0:1).