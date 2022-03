LIVE: Flick und Gündogan vor dem Israel-Spiel

Susanne Hübner, Susanne Huebner via www.imago-imag

Bundestrainer Hansi Flick äußert sich vor dem Länderspiel gegen Israel

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor ihren ersten Länderspielen im Kalenderjahr 2022. Es ist eine von nur wenigen Gelegenheiten, sich im WM-Jahr noch direkt bei Bundestrainer Hansi Flick für eine Katar-Nominierung zu empfehlen. Am Samstag steht zunächst in Sinsheim das Freundschaftsspiel gegen Israel an (ab 20:45 Uhr), ehe es am kommenden Dienstag gegen die Niederlande geht.

Der Bundestrainer persönlich sowie Mittelfeld-Star llkay Gündogan stellen sich am Freitagmittag den Fragen der Journalisten vor dem ersten Länderspiel des DFB-Teams im neuen Jahr.

Wie bewertet Hansi Flick die bisherigen Trainingsleistungen? Was gibt es zum kommenden Gegner zu sagen? Was sagt der Bundestrainer zum überraschenden WM-Aus von Europameister Italien?

Flick und Gündogan sind am Freitagmittag ab 13:00 Uhr die Gesprächspartner auf der Pressekonferenz des DFB, die im Rahmen der beiden Freundschaftsspiele täglich stattfindet.

sport.de überträgt die Pressekonferenz hier ab 12:55 Uhr live im Stream.

Ilkay Gündogan ist unter dem neuen Bundestrainer bislang eine feste Größe im Mittelfeld. Bei den beiden letzten WM-Qualifikationsspielen im November gegen Liechtenstein (9:0) und Armenien (4:1) bot der 31-Jährige überzeugende Leistungen und trug sich gleich dreimal in die Torschützenliste ein.

Insgesamt kommt der gebürtige Gelsenkirchener mittlerweile auf 54 Einsätze für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, in denen er 14 Treffer erzielte.

Hansi Flick steht derweil vor seinem achten Spiel in seiner neuen Position als deutscher Bundestrainer. Unter dem Triple-Trainer des FC Bayern hat die DFB-Elf bisher überragend performt. Sieben Siege stehen in sieben Spielen zu Buche, dazu die nahezu makellose Tordifferenz von 31:2.

Gegen Israel und die Niederlande soll diese Erfolgsserie nun weiter ausgebaut werden.