Reus macht ersten Schritt in Richtung Comeback

IMAGO/Christopher Neundorf

Marco Reus ist Kapitän des BVB

Marco Reus fehlte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in den vergangenen vier Pflichtspielen. Nun arbeitet der Kapitän des BVB aber wieder im Mannschaftraining. Ein Einsatz im kommenden Topspiel der Schwarz-Gelben ist damit im Rahmen des Möglichen.

Erst setzte Marco Reus eine Blessur außer Gefecht, dann verpasste er drei Partien krankheitsbedingt. Daher wurde der 32-Jährige von Bundestrainer Hansi Flick auch nicht für die anstehenden Länderspiele gegen Israel (26. März) und die Niederlande (29. März) nominiert.

Bis zum kommenden Punktspiel in der Bundesliga soll der Offensivspieler in Dortmund nach überstandener Krankheit wieder an sein vorheriges Leistungsvermögen herangebracht werden. Am Donnerstag war Reus wieder Teil des Mannschaftstrainings.

Der Angreifer war unter den Augen von Cheftrainer Marco Rose nicht der einzige Stammspieler im BVB-Training. So konnten auch Axel Witsel und Emre Can ihre Runden auf dem Platz drehen, das Duo wurde ebenfalls nicht für die Länderspiele nominiert.

In Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf und Reinier trainierten drei weitere Profis mit. Aufgefüllt wurde der Trainingskader mit Spielern aus der U23, die ersten Nationalspieler werden Anfang der kommenden Woche zurück in Dortmund erwartet.

Marco Reus für Partie gegen RB Leipzig wieder fit?

Innenverteidiger Mats Hummels indes arbeitete noch individuell, um wegen seiner Probleme an der Patellasehne langsam wieder herangeführt zu werden. Gleiches gilt für Mahmoud Dahoud, der zuletzt gegen Köln aufgrund einer Gelbsperre fehlte.

Für die Dortmunder um Rückkehrer Marco Reus geht es in der spielfreien Phase nun darum, sich bestmöglich auf das Topspiel gegen RB Leipzig (2. April, 18:30 Uhr) vorzubereiten.

Zu früh kommt die Partie sicher für die verletzten Dortmunder Spieler Thomas Meunier, Felix Passlack, Nico Schulz und Youssoufa Moukoko.