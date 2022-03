BVB-Star räumt mit Wechsel-Gerüchten auf

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thorgan Hazard (l.) will beim BVB bleiben

Obwohl Thorgan Hazards Vertrag bei Borussia Dortmund noch bis 2024 datiert ist, gab es zuletzt Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied des Belgiers. Nun äußerte sich der BVB-Profi zu den Spekulationen.

"Ich habe auch Dinge gelesen, falsche Dinge. Diese Berichte sind falsch", stellte Hazard "Voetbal Nieuws" zufolge auf einer Pressekonferenz der belgischen Nationalmannschaft klar.

Der Angreifer ergänzte: "Ich wüsste nicht, warum ich gehen sollte, ich bin bei einem Spitzenverein, der in der Champions League spielt und wo ich regelmäßig zum Einsatz komme. Da ist es normal, dass es Konkurrenz gibt. Im Moment denke ich nicht daran, mir einen anderen Platz zu suchen."

Anfang März hatte BVB-Reporter Sebastian Kolsberger im "Bild"-Podcast "Stammplatz" noch betont, dass sich Hazard bereits nach einem neuen Arbeitgeber umguckt. "Thorgan Hazard sucht gerade schon selbst nach einem neuen Verein. Der Vater ist sein Berater und ist auch schon proaktiv unterwegs", so Kolsberger, der ergänzte: "Wenn da ein Verein kommt und 20 Millionen Euro zahlen will, dann greift Dortmund mit Kusshand zu."

Zuvor hatten "Sport Bild" und "Bild" berichtet, dass Hazard auf einer elf Spieler umfassenden Streichliste von Borussia Dortmund steht.

Hazard hat mit Verletzungen zu kämpfen

"Sport1" schrieb unlängst, dass mehrere Premier-League-Klubs Interesse an Hazard zeigen und sogar schon Gespräche aufgenommen haben sollen. Das Portal "Foot Mercato" ergänzte, dass auch Atlético Madrid um den Allrounder werben soll - und zwar nicht zum ersten Mal.

Vor allem im Ausland genießt Hazard offenkundig weiter einen guten Ruf. Vollkommen abwegig wirken die Forderungen der Borussia deshalb nicht. 2019 hatten die Dortmunder selbst immerhin 25,5 Millionen Euro nach Gladbach überwiesen, um den Edeltechniker aus seinem Vertrag zu lösen.

Nach einem vielversprechenden Premierenjahr beim BVB verlor Hazard verletzungsbedingt jedoch den Anschluss. In der aktuellen Saison stand der 28-Jährige in 21 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, von Beginn an durfte er aber nur zwölf Mal ran. Vier Tore und ein Assist stehen zu Buche.