Terodde watscht Kritiker Frings ab: "Zweitrangig"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Simon Terodde will mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga

Erst vor wenigen Tagen hat Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde seinen Vertrag beim FC Schalke 04 vorzeitig um ein Jahr verlängert. Egal, ob den Knappen der Aufstieg im Endspurt noch gelingt oder doch eine zweite Saison im Unterhaus auf dem Programm steht - der Routinier will dabei sein. Vorerst liegt der volle Fokus auf den verbleibenden sieben Liga-Spielen, für die er kritische Stimmen komplett ausblendet.

Beim FC Schalke 04 herrscht nach dem Trainer-Wechsel von Dimitrios Grammozis hin zu Mike Büskens Aufbruchstimmung. Die ersten beiden Begegnungen unter dem neuen Linienchef, der im ersten Spiel in Ingolstadt coronabedingt allerdings noch zuhause geblieben war, wurden gewonnen. Der Rückstand auf die ersten drei Plätze wurde damit verkürzt.

Dennoch sehen sich die Königsblauen öffentlich weiterhin Zweifeln ausgesetzt, schließlich verlief die Saison eher wellenförmig. Unlängst erklärte der frühere Nationalspieler Torsten Frings beispielsweise, Schalke aufgrund mangelnder Konstanz nicht als Aufsteiger zu sehen.

Im Interview mit der "WAZ" konterte Terodde die Aussagen nun. "Es ist zweitrangig, was Experten über uns sagen. Am 16. Mai, am letzten Spieltag, kann ich etwas dazu sagen", betonte der 34-Jährige, der durchaus Anlass für Optimismus sieht: "In der Länderspielpause kehren viele gute Spieler bei uns zurück. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle spielen werden."

FC Schalke 04: Schweres Restprogramm spornt Terodde an

Für S04 stehen jetzt die Wochen der Wahrheit an, fünf der letzten sieben Gegner sind direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Terodde empfindet das Restprogramm jedoch nicht als Problem.

"Es ist ein Vorteil, dass das Stadion wieder voll ist. Wenn wir zu Hause gegen Heidenheim, Werder Bremen und St. Pauli spielen, wird die Arena brennen. Wir können den Konkurrenten da Punkte abnehmen", kündigte der Mittelstürmer, der bislang bereits 19 Mal getroffen hat, an.

Dass im Endspurt Mike Büskens das Sagen hat und nicht mehr Dimitrios Grammozis, wollte Terodde derweil nicht weiter kommentieren. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, seinem ehemaligen Chef einige warme Worte zum Abschied zu widmen.

"Ich fand es riesig, wie er und sein Co-Trainer Sven Piepenbrock sich verabschiedet haben. Er hat menschliche Größe gezeigt. Ich glaube, dass er weiter vor dem Fernseher die Daumen drückt", sagte der Goalgetter über Grammozis.