Medien: BVB und Liverpool im Transfer-Duell um Haller

unknown

Sébastien Haller soll nicht nur beim BVB auf dem Zettel stehen

Sollte Erling Haaland bei Borussia Dortmund im Sommer wie erwartet von Bord gehen, gilt Sébastien Haller von Ajax Amsterdam als möglicher Nachfolger. Doch auch andere Top-Klubs neben dem BVB sollen den früheren Profi von Eintracht Frankfurt auf dem Zettel haben.

Kein Thema beschäftigt Borussia Dortmund mehr als die ungeklärte Zukunft von Erling Haaland. Der Norweger kann den BVB dank einer Ausstiegsklausel für rund 75 Millionen Euro verlassen, die Tendenz geht klar Richtung Abschied. Als aussichtsreichste Bewerber gelten Manchester City und Real Madrid.

Doch wie geht es für den BVB weiter, sollte der Goalgetter tatsächlich wechseln? Ein hochwertiger Ersatz müsste her, so viel ist klar. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der von Sébastien Haller.

Der Ex-Stürmer von Eintracht Frankfurt überzeugte in dieser Saison vor allem im Europapokal, traf in seiner ersten Champions-League-Saison sensationelle elf Mal in acht Einsätzen für Ajax Amsterdam.

BVB droht namhafte Konkurrenz aus England und Italien

In Hallers Fall könnte die hohe Ablöse allerdings zum Knackpunkt werden: Wie "Sport Bild" erst vor wenigen Tagen berichtete, soll der ivorische Nationalspieler mindestens 30 Millionen Euro Ablöse kosten.

Aufgrund seiner langfristigen Vertragslaufzeit bis 2025 könnten die Forderungen für den Torjäger sogar noch deutlich steigen, da er keine Ausstiegsklausel besitzt.

Dennoch sollen nach Informationen des spanischen Portals "Don Balon" gleich mehrere Königsklassen-Dauergäste um die Dienste des 27-Jährigen werben. Dem Vernehmen nach haben neben dem BVB auch der FC Liverpool und Inter Mailand ihren Hut in den Ring geworfen.

Wettbewerbsübergreifend war Haller in der aktuellen Saison in 35 Einsätzen bereits an 42 (!) Toren direkt beteiligt. Neben 33 Treffern lieferte der frühere Frankfurter auch neun Vorlagen. Eine Quote, die Haaland beim BVB tatsächlich vergessen machen könnte ...