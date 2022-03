Schalke verpflichtet Zalazar fest - Hintertür für SGE

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bleibt beim FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

Der FC Schalke 04 hat Leihspieler Rodrigo Zalazar fest von Eintracht Frankfurt verpflichtet und langfristig gebunden. Die Hessen haben dank einer Klausel jedoch weiter Zugriff auf den 22 Jahre alten Spielmacher.

Rodrigo Zalazar bleibt bis zum 30. Juni 2026 beim FC Schalke 04. Für den bislang von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Mittelfeldspieler greift eine verpflichtende Kaufoption, wie der hessische Bundesligist mitteilte. Gleichzeitig bestätigte Eintracht die Existenz einer Rückkaufoption für Zalazar.

Wie teuer der "Neuzugang" für die Königsblauen ist, blieb offen. Laut "Sport Bild" fließen 700.000 Euro, falls Schalke die Rückkehr in die erste Liga verpasst. Gelingt der Aufstieg, steigt die Ablösesumme angeblich auf eine Million Euro, mit Nachzahlungen sogar auf zwei Millionen Euro, an.

🚨 Rodri bindet sich langfristig an Königsblau ✍️🏽



Die Knappen haben Rodrigo Zalazar fest verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet 🙌🏽#S04 | @rodriZalazar10 | #Zalazar2026 — FC Schalke 04 (@s04) 25. März 2022

"Rodrigo hat sich von der ersten Minute an mit Schalke vollumfänglich identifiziert. Er ist ein Spieler, der eine unheimliche Qualität besitzt, intensiven und emotionalen Fußball zu spielen. Dazu hat er ein feines Gespür, ein Spiel zu lenken und zu entscheiden. Daher sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte gehen werden", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder.

Rodrigo Zalazar formuliert "Ziel" des FC Schalke 04

Auch Zalazar freute sich: "Jeder weiß, wie gerne ich für Schalke 04 auf dem Feld stehe. Ich bin daher sehr glücklich, dass ich noch länger bei diesem großen Verein bleiben werde. Ich freue mich auf die kommenden Spiele, in denen ich wieder gemeinsam mit dem Team alles geben will."

Schalkes "Ziel" sei "klar", so der Youngster: "Wir wollen so schnell wie möglich in die Bundesliga aufsteigen."

Zalazar war 2019 vom FC Málaga nach Frankfurt gewechselt und hatte sich nach Leihstationen bei Korona Kielce und dem FC St. Pauli im vergangenen Sommer dem FC Schalke angeschlossen. Sein Vertrag bei der SGE wäre noch bis 2023 gelaufen.