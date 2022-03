BVB-Pechvogel verrät seine Comeback-Pläne

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Mateu Morey arbeitet derzeit an seinem Comeback beim BVB

Seit über zehn Monaten hat Mateu Morey kein Pflichtspiel mehr für Borussia Dortmund bestritten. Seit seiner üblen Knieverletzung samt Kreuzbandriss im DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel fällt der junge Spanier verletzt aus. Jetzt hat Morey über seine Comeback-Pläne beim BVB gesprochen.

Klar ist für den Rechtsverteidiger, dass er unbedingt wieder an das sportliche Niveau herankommen will, welches er unmittelbar vor seiner schweren Verletzung erreicht hatte. Vor einem Jahr hatte sich Morey zum ersten Mal seit seiner Zeit in Deutschland einen festen Platz im Kader des BVB erkämpft. Bis Mai 2021 bestritt er insgesamt 21 Saisonspiele für die Schwarz-Gelben.

Nach monatelanger Reha-Phase, die der Defensivmann zum Teil in seiner Heimat Mallorca absolvierte, kehrte er zuletzt beim BVB auf den Trainingsplatz zurück, um endlich wieder mit dem Ball am Fuß zu arbeiten.

"Es fühlte sich großartig an, nach langer, langer Zeit wieder auf dem Platz gestanden zu haben", sagte der 22-Jährige im Interview auf dem YouTube-Channel des BVB.

"Ich trainiere ich wieder mit dem Ball und bin nah dran, ein richtiger Fußballer zu sein", berichtete Morey, der seit der Saison 2019/2020 bei den Dortmundern unter Vertrag steht und noch ein Arbeitsverhältnis bis 2024 im östlichen Ruhrgebiet besitzt.

Rafael Nadal als Vorbild für BVB-Profi Mateu Morey

Der nächste Schritt für den Rekonvaleszenten sei es nun, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Wann das genau möglich sein wird, ließ Morey aber noch offen.

Bei seinem beschwerlichen und sehr langen Weg zurück in den Profi-Sport ließ sich der BVB-Spieler übrigens von dem vielleicht populärsten Mallorquiner überhaupt inspirieren: Tennis-Superstar Rafael Nadal.

"Es hieß oft, er wird nicht mehr spielen oder nicht mehr dieses Top-Level erreichen können. Doch er überrascht uns immer wieder. Er ist zurück und er ist wieder an der Spitze, also ist er ein gutes Beispiel", erklärte Morey.