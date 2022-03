So sind die Comeback-Pläne beim Bayern-Quartett

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Wann können Süle, Davies, Pavard und Co. wieder beim FC Bayern durchstarten?

Beim FC Bayern ist derzeit eine ganze Abwehrreihe samt defensivem Mittelfeldspieler nicht einsetzbar. Doch das Quartett, das aus Niklas Süle, Benjamin Pavard, Alphonso Davies und Leon Goretzka besteht, arbeitet hart am Comeback. Sind sie Anfang April beim Auswärtsspiel in Freiburg wieder einsetzbar? So ist der Stand.

Hoch lebe die Länderspielpause, das jedenfalls werden sich die vier Rekonvaleszenten des FC Bayern derzeit denken. Denn so bleiben noch einige Tage Zeit, bevor die Münchner am 2. April (15:30 Uhr) beim SC Freiburg ran müssen. Um für dieses Spiel fit zu werden, legten Süle und Co. am eigentlich freien Freitag Sonderschichten auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße ein.

Besagter Süle ist nach Informationen von "Bild" allerdings noch kein Startelf-Kandidat für den kommenden Bundesliga-Spieltag. Möglich sei jedoch, dass der Innenverteidiger, der an einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel laborierte, schon in den Kader rutscht und vier Tage später dann in der Champions League gegen Villarreal (6.2., 21 Uhr) von Beginn an auflaufen kann.

FC Bayern: Duo winkt Startelf gegen Freiburg

Anders plant der FC Bayern mit Goretzka. Der Mittelfeldmann ist laut dem Bericht Startelfkandidat gegen Freiburg. Wenn sein linkes Knie, das ihm lange Zeit Probleme machte, schmerzfrei bleibt, dürfte Goretzka wieder zum Faktor werden.

Gleiches gilt für Benjamin Pavard, der vor gut einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Schon am Donnerstag trainierte der französische Abwehrmann voll mit, ist damit definitiv ein Kandidat für das Freiburg-Spiel.

Alphonso Davies hingegen lässt es weiter ruhig angehen. Der vielseitige Linksverteidiger bekam im Januar die Schockdiagnose Herzmuskelentzündung und ist erst seit einigen Tagen wieder im Training, absolviert jedoch noch nicht alle Einheiten. Gegen Freiburg könnte es maximal für einen Kaderplatz reichen, so "Bild", das Viertelfinale der Königsklasse hingegen scheint realistischer als Ort für erste Spielminuten seit Beginn des Jahres.