Ex-Star denkt an Werder-Comeback

Cathrin Mueller/DeFodi.de

Junuzovic (li.) spielte sechs Jahre für Werder Bremen

Sechs Jahre lang schnürte Zlatko Junuzovic die Fußball-Schuhe für Werder Bremen. Jetzt denkt der Österreicher offenbar an ein Comeback bei den Grün-Weißen.

198 Spiele, 22 Tore und 53 Vorlagen: Es sind durchaus beachtliche Statistiken, die Zlatko Junuzovic zwischen 2012 und 2018 als zentraler Mittelfeldspieler beim damaligen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen für sich verbuchen konnte.

Zwar reichte es für den Österreicher an der Weser nicht für einen Titel, dennoch stieg der heute 34-Jährige zum Fanliebling auf. Umso trauriger waren die Anhänger, als Junuzuvic die Werderaner vor knapp vier Jahren in Richtung Heimat zu Red Bull Salzburg verließ. Doch nun denkt der frühere österreichische Nationalspieler offenbar an ein Comeback in Bremen.

Von "Bild" gefragt, ob er gern noch einmal für Werder Bremen auflaufen wolle in der kommenden Saison, sagte Junuzovic: "Es ist alles möglich, auch wenn es derzeit noch nichts Konkretes gibt." Zusammen mit seiner Familie werde er besprechen, "was das Beste für uns und unsere zwei Kinder ist", fügte der Mittelfeldspieler an und setzte vielsagend hinzu: "Ausschließen werde ich nichts. Ich lasse mir Zeit und wir werden sehen, was am Ende passiert."

Ob die Hanseaten allerdings überhaupt noch sportliches Interesse an Junuzovic haben, darf zumindest bezweifelt werden.

Nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit am Ende der letzten Saison fand in Bremen ein großer Umbruch statt. Viele junge Spieler wurden integriert. Derzeit befindet sich Werder auf Aufstiegskurs, steht punktgleich mit dem FC St. Pauli an der Spitze der 2. Bundesliga. Junuzovic könnte maximal im Falle eines Aufstieges eine Option als Routinier für die Mittelfeldzentrale und gefährlicher Standard-Schütze sein, der vermutlich nicht mehr viel Gehalt kosten würde.

Junuzovic jedenfalls hat seinen früheren Klub nie aus den Augen verloren und stets den Kontakt gehalten. "Ich schaue jedes Spiel. Mit Theo Selassie, der jetzt auch kürzlich fortgegangen ist, rede ich sehr viel über Werder. Ich habe zudem noch zu vielen Spielern aus dem aktuellen Team Kontakt", verriet der Österreicher. "Jiri Pavlenka habe ich erst kürzlich zur Geburt seines zweiten Kindes gratuliert."